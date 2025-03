Memphis é líder de assistências no futebol brasileiro em 2025

Memphis Depay tem sido alvo de críticas no início desta temporada, principalmente pelo desempenho abaixo do esperado que teve na Libertadores. Em mais de uma oportunidade, a comissão técnica do Timão precisou sair em defesa do atacante, destacando a sua importância para o elenco.

Por outro lado, os números do camisa 10 mostram que, mesmo sem repetir os gols de 2024, ele segue fundamental para o Alvinegro paulista.

Memphis lidera o ranking de assistências do clube paulista e do futebol brasileiro em 2025. O jogador está no topo da lista com sete passes para gol, empatado com Raphael Veiga, do Palmeiras. O lance mais recente do camisa 10 aconteceu no último domingo, no toque para Yuri Alberto, que decretou a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, na ida da final do Campeonato Paulista.

Além disso, Depay é o atleta do Corinthians com mais participações em gols neste ano, 20 no total. Inclusive, o número acionou outro gatilho do contrato, liberando uma luva de R$ 1.575.201,00.

A questão é que os principais números do holandês estão concentrados no Paulista -11 jogos, 5 assistências e 2 gols. Na Libertadores, antes da eliminação na fase preliminar para o Barcelona de Guayaquil (EQU), foram duas assistências em quatro partidas, em atuações de pouco destaque.

Emiliano Díaz explicou que o desempenho do atacante no torneio continental foi abaixo do esperado pelo desgaste físico. Acostumado com o ritmo europeu, Memphis tinha um calendário mais enxuto e espaçado entre partidas decisivas, inclusive com viagens bem mais curtas para jogar as competições em outros países.

Ele vem sofrendo críticas e coisas que não merece, porque o torcedor do Corinthians tem que saber que ele está fazendo um esforço sobre-humano para jogar. É o primeiro ano dele na América do Sul, em Copa Libertadores, em viagens de oito horas, que ele não está acostumado. Ele está acostumado a fazer uma pré-temporada de um mês, jogar Champions em três horas. O cara está fazendo com muita humildade e coragem. É muito importante para nós. Foi importante este triunfo para ele, porque ele é muito importante tanto dentro quanto fora do campo, porque tem humildade.

“É um cara que está fazendo um esforço se adaptando a uma liga que é uma loucura. Jogar a cada três dias, estar em uma ponta do continente e depois em outra ponta do continente. Ele está fazendo um esforço sobre-humano, ao qual não está acostumado. América do Sul, viagem… Não é fácil. Estou muito feliz por ele também, porque merecia uma vitória assim, que a torcida acreditasse, porque é um dos jogadores mais importantes que nós temos. Fico muito contente por ele”, disse Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, em entrevista coletiva.

MEMPHIS CONVOCADO PARA DATA FIFA

Outro ponto que corrobora a boa fase de Memphis é a convocação para a seleção holandesa. O atacante foi chamado pelo técnico Ronald Koeman para disputar os confrontos contra a Espanha, nos dias 20 e 23 de março, pelas quartas de final da Liga das Nações.

Logo após a contratação de Depay pelo Corinthians, houve dúvida sobre a volta da estrela ao time de seu país. Koeman chegou a argumentar em uma entrevista que a liga brasileira “fica muito longe” da Europa.

Memphis deve estar em forma e jogar partidas. Acho que a Série A do Brasileiro é forte, mas fica muito longe daqui. Ainda não tenho muita visão dessa competição.Ronald Koeman, em setembro de 2024

No entanto, o jogador brilhou no ano passado e provou para a comissão holandesa que está em forma para as Eliminatórias da Copa do Mundo neste ano. Ronald Koeman esteve no Brasil para acompanhar partidas de Memphis e conheceu as instalações do CT Joaquim Grava.

O treinador holandês se surpreendeu com o nível do futebol brasileiro e com as instalações do Timão para treinos. Por fim, optou por convocar o jogador para as decisões deste mês.