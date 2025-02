Memphis Depay fala sobre adaptação no Brasil e destaca sua paixão por São Paulo

Memphis Depay, atualmente defendendo o Corinthians, tem desfrutado intensamente sua experiência na capital paulista. Em uma recente entrevista à revista GQ, ele compartilhou suas impressões sobre a cidade, destacando a rica cultura e a diversidade que São Paulo oferece. Depay expressou seu encantamento pela metrópole, afirmando: “São Paulo é incrível. Eu realmente gostei de estar aqui. Há muita arte, até mesmo no concreto das ruas. É uma cidade grande, onde muitas coisas acontecem. Meu objetivo é aprender e melhorar minha comunicação, não apenas com meus colegas de equipe, mas também com as pessoas locais.”

Durante a conversa, o jogador holandês mencionou sua paixão pela gastronomia, revelando ser fã dos restaurantes italianos da cidade. Ele também destacou sua apreciação pela Pinacoteca do Estado, localizada na região da Luz, um importante espaço cultural de São Paulo.

Arte como Terapia Pessoal

Além de sua carreira no futebol, Memphis revelou um lado artístico que vem se desenvolvendo nos últimos tempos. O atleta se arrisca na música rap e também começou a explorar a pintura em 2023 como uma forma de terapia pessoal. “Vejo arte não apenas em telas, mas também em roupas e móveis. Sou uma pessoa criativa e sempre busco encontrar beleza nas coisas ao meu redor”, explicou.

O atacante já possui sete obras de sua autoria e está em processo de construção de sua coleção de arte. “Às vezes, começo a pintar sem saber exatamente o que vou criar; vou deixando fluir e expressando meus sentimentos durante o processo. É uma experiência libertadora”, comentou Depay.

Memphis Depay chegou ao Corinthians em setembro de 2025 após passagens por grandes clubes como Manchester United, Barcelona e Atlético de Madrid. Sua chegada foi considerada surpreendente e coincidiu com um período crítico para o clube, que lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro antes de se classificar para a Copa Libertadores de 2025.