Memphis Depay agita Santo André em visita ao Jardim Santa Cristina

Santo André, uma das cidades de destaque na Região Metropolitana de São Paulo, abriga cerca de 748.919 habitantes distribuídos por seus 112 bairros. Dentre eles, o Jardim Santa Cristina se destaca por sua localização na fronteira com São Bernardo do Campo, sendo um dos menores em extensão.

Recentemente, o bairro foi palco de uma visita inesperada do atacante do Corinthians, Memphis Depay. O jogador se integrou à comunidade local, participando de festividades que adentraram a madrugada.

Esta não foi a primeira vez que Depay prestigiou o Jardim Santa Cristina, reforçando seu vínculo com a região.

O Jardim Santa Cristina, com seus pouco mais de 10 mil residentes, está situado próximo a uma avenida que leva o nome da cidade vizinha. Em termos de área, o bairro equivale aproximadamente a 58 campos de futebol.

No contexto socioeconômico, embora mencionado no relatório “Panorama da Pobreza em Santo André” da Prefeitura Municipal, o bairro tem experimentado avanços significativos desde 2021. As melhorias incluem pavimentação de ruas, sistema de drenagem aprimorado, modernização da iluminação pública e a inauguração de um centro comunitário.

Michael dos Santos, um residente antigo do Jardim Santa Cristina, expressou à imprensa local sua satisfação com as mudanças. “Para quem estava acostumado a andar na lama e lidar com esgoto a céu aberto, as melhorias são imensamente bem-vindas”, comentou ao Repórter Diário.

No ano seguinte, em 2022, a Associação Clube de Mães do Jardim Santa Cristina recebeu um incentivo financeiro municipal no valor de R$ 30 mil para sustentar suas atividades comunitárias. Paralelamente, segundo dados de uma renomada imobiliária, o custo médio do aluguel no bairro é estimado em R$ 885,00.

Durante sua visita ao bairro, Depay esteve presente no Deportivo Gaza, um clube amador fundado em 2005. Em um feito notável para a equipe local, em 2022 eles ascenderam à Divisão Especial de Santo André após vencerem nos pênaltis contra o Comercial por 6 x 5.

