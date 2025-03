Neymar chegará a pelo menos 595 dias longe da seleção após corte

O atacante Neymar não fará parte da convocação da seleção brasileira para os próximos compromissos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, marcados para março. A decisão se deve a um desconforto muscular na coxa esquerda, que impede sua participação nos confrontos contra a Colômbia, agendado para o dia 20 em Brasília, e Argentina, no dia 25 em Buenos Aires.

Com essa ausência, Neymar, que tem sido uma figura central na equipe brasileira nos últimos anos, alcançará um período significativo de 595 dias sem defender a seleção. A última vez que o jogador atuou com a camisa verde-amarela foi em 18 de outubro de 2023, durante uma partida contra o Uruguai, quando sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, resultando em uma longa recuperação de mais de um ano.

O desconforto atual foi percebido durante um treinamento no CT Rei Pelé, apenas dois dias após sua participação nas festividades do carnaval carioca. Além disso, Neymar já havia manifestado sentir dor durante a partida entre Santos e Red Bull Bragantino, realizada em 2 de março, pela fase final do Campeonato Paulista.

Devido à lesão, o atleta não pôde participar do jogo contra o Corinthians em 9 de março, onde o Santos foi eliminado nas semifinais do estadual. O clube divulgou um comunicado informando que Neymar seguirá em tratamento, pois um exame recente revelou que a lesão muscular ainda persiste e ele não apresenta condições de voltar aos gramados neste momento.

A próxima oportunidade para Neymar retornar à seleção está marcada para o dia 4 de junho, quando o Brasil enfrentará o Equador fora de casa pelas Eliminatórias.