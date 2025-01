Veja detalhes e valores do contrato de Memphis Depay no Corinthians

A contratação do atacante holandês Memphis Depay pelo Corinthians, anunciada em setembro, representa um investimento significativo para o clube paulista. A diretoria, sob a liderança de Augusto Melo, assegurou que o valor referente ao contrato do jogador é líquido de impostos, totalizando inicialmente R$ 82 milhões, podendo chegar a R$ 120 milhões dependendo do cumprimento de metas esportivas estipuladas ao longo do vínculo de dois anos.

O impacto financeiro da contratação é acentuado pela carga tributária e pela flutuação cambial, além dos direitos concedidos ao atleta. Apesar de contar com um repasse de R$ 57 milhões proveniente de uma patrocinadora para auxiliar na negociação, a quantia não foi suficiente para cobrir todas as despesas relacionadas ao “pacote” contratado. Documentos oficiais detalham os termos do acordo, incluindo contratos de trabalho, imagem, luvas e prêmios, assim como o contrato de patrocínio com a empresa Esportes da Sorte. Todas as partes envolvidas assinaram esses documentos, incluindo Depay e membros da diretoria do Corinthians.

Os contratos foram firmados quando a cotação do euro era de R$ 6,17. Com a recente valorização da moeda europeia, atualmente cotada a R$ 6,23, os pagamentos líquidos ao jogador também estão sujeitos a ajustes por parte do clube.

Detalhes do Contrato de Trabalho

No contrato de trabalho, fica estipulado que o jogador deve receber R$ 28.353.783 líquidos após todos os descontos legais, o que equivale a cerca de 4.595.426 euros. Essa quantia está atrelada à moeda europeia, garantindo que o clube aumente os pagamentos caso o real sofra desvalorização em relação ao euro.

A diretoria do Corinthians também concordou em considerar propostas de transferência com valores mínimos de R$ 150 milhões para clubes brasileiros e 10 milhões de euros para ofertas internacionais. Em caso de transferência nacional, Depay terá direito a 20% da multa rescisória, enquanto, em transferências internacionais, esse percentual sobe para 50%. Além disso, o atacante possui uma cláusula que lhe permite rescindir unilateralmente seu contrato, mediante o pagamento de uma multa de 5 milhões de euros.

Contrato de Luvas

O Corinthians pagará R$ 25.203.216 em luvas, divididos em três parcelas:

1ª parcela: €2.042.000 – vencimento em 09/09/2024

– vencimento em 09/09/2024 2ª parcela: €1.021.200 – vencimento em 15/09/2025

– vencimento em 15/09/2025 3ª parcela: €1.021.200 – vencimento em 15/02/2026

Esse documento também garante ao jogador moradia em condomínio fechado, apartamento para um assessor pessoal e segurança privada armada.

Cláusulas de Performance

Depay poderá alcançar até R$ 35 milhões líquidos dependendo do cumprimento das metas acordadas:

Ser relacionado em pelo menos 70% dos jogos entre setembro de 2024 e julho de 2025 para ganhar R$ 6,3 milhões ;

entre setembro de 2024 e julho de 2025 para ganhar ; Receber bonificações por participações diretas em gols ;

; Ganhar R$ 4.725.603 se o Corinthians conquistar qualquer título durante seu contrato.

Atualmente, Depay já contabiliza sete gols e quatro assistências na temporada de 2024.

Contrato de Imagem

O contrato de imagem assegura um pagamento líquido equivalente a R$ 28.353.579 ou aproximadamente 4.595.393 euros, permitindo ao clube utilizar a imagem do jogador em determinadas circunstâncias específicas.

Concluindo, os custos totais da contratação de Memphis Depay podem ultrapassar R$ 120 milhões líquidos, dependendo do desempenho esportivo e do cumprimento de metas.