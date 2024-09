MBigucci traz segunda unidade da academia L7 para São Bernardo

A academia L7 – projeto que nasceu em 2022 com o jogador de futebol Lucas Moura, titular do São Paulo e da Seleção Brasileira – já tem endereço certo para a segunda unidade: o Neo Hotel, na Av. das Nações Unidas, 1.501, Bairro Chácara Inglesa, em São Bernardo do Campo, um empreendimento com a marca MBigucci.

Prevista para ser inaugurada no início de 2025, a L7 Neo será aberta ao público em geral e não só aos hospedes do hotel. Com um designer moderno, em dois pavimentos e mais de 1.000 m², a academia terá ampla área para musculação, sala de ginástica, sala de pilates, espaço interno e externo para treino funcional, vestiários, recepção, salas administrativas, lanchonete e estacionamento exclusivo. Todos os espaços com acessibilidade.

A L7 Neo é mais uma parceria de sucesso entre o Grupo MBigucci e o empresário Rodolfo Saad, sócio da primeira unidade L7 Life Club, localizada no Bairro Assunção/SBCampo, e diretor do Grupo Ábaco (colégio com unidades em São Bernardo, Ipiranga e Sumaré).

De acordo com o diretor de locação da MBigucci, Marcelo Bigucci, além da área locada no Neo Hotel, a MBigucci será a responsável pela reforma (obra civil) do espaço físico que receberá a implantação da academia. “A L7 Neo oferecerá uma experiência fitness completa não só aos hóspedes do hotel, mas também a todos os interessados que buscam uma academia moderna, em local de fácil acesso, arborizado, exclusivo e com estacionamento”, explica Bigucci. A administração da L7 Neo terá a expertise da equipe L7 Life Club.

Neo Hotel

Complexo de hospedagem e lazer, com 200 unidades studios (1 dorm.) destinado para locação no modelo convencional (long stay) ou curta temporada (short stay) feita em Apps como Airbnb, Booking, TripAdvisor, entre outros. Em funcionamento desde o início de 2024, possui ampla área de lazer com piscina, sauna, restaurante, bar, beach arena coberta e espaço kids. O Neo Hotel conta ainda com centro de convenções para eventos corporativos, além de lava-rápido e clínica de fisioterapia. O empreendimento com a marca MBigucci está localizado na Av. Das Nações Unidas, 1501, ao lado do Viaduto Lucas Nogueira Garcez, Km 18 da Via Anchieta, principal entrada de São Bernardo do Campo.