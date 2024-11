Matheus Nachtergaele marca presença no 2º Festival de Cinema de São Bernardo

Desde o dia 24/11, a cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, sedia o 2º Festival de Cinema de São Bernardo, no icônico pavilhão do antigo estúdio da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, um reconhecido espaço para o cinema nacional e mundial, que produziu e distribuiu filmes, de 1949 a 1954, como o Caiçara e o cangaceiro, premiado no Festival de Cannes. Além disso, foi no Vera Cruz onde despontou Amácio Mazzaropi.

E diante deste magnífico cenário para o cinema que o ator, diretor Matheus Nachtergaele, será homenageado presencialmente, no dia 30/11 (sábado), o último do evento, a partir das 19h.

Mesmo em meio às gravações da série ‘Cidade de Deus’, que o atro interpreta o Cenoura, Matheus aceitou o convite para comparecer nas instalações do Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, para receber a especial honraria.

Matheus Nachtergaele

Atualmente, interpretando João Grilo, no filme ‘O Alto da Compadecida 2‘, o ator e diretor Matheus Nachtergaele tem um vasto currículo na dramaturgia e diversos prêmios e indicações em festivais de cinema, como Troféu APCA, Prêmio Shell, Prêmio Guarani, Festival de Gramado, Los Angeles Brazilian Film Festival, além de duas indicações no Festival de Cannes.

Já no cinema, teve papéis em produções de destaque como ‘O Que É Isso, Companheiro?’(1997), ‘Kenoma’ (1998) e ‘Central do Brasil’(1998) e no próprio ‘O Auto da Compadecida, em 1999’. Ele também teve destaque em ‘Cidade de Deus’ (2002), ‘O Bem Amado’ (2010), ‘Serra Pelada’ (2013), e ‘Cabras da Peste’ (2021).

2º Festival de Cinema de São Bernardo reuniu artistas importantes em um espaço icônico do cinema, a antiga Cia. Cinematográfica Vera Cruz

A abertura do evento foi histórica, contando com famílias e artistas que marcaram a história do cinema nacional, como Elizabeth Hartmann, que teve atuações em filmes do Mazzaropi

A 2º edição do Festival de Cinema de São Bernardo, que acontece entre os dias 24 e 30 de novembro, na cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, já é uma edição histórica, que ficará marcada para sempre.

O Festival traz curtas e longas-metragens dos gêneros de ficção, documentário e animação, nas Mostras “Terra do Cinema” e “Terra Bernardo”, oferecendo premiações em todas as categorias, e, também, promove a introdução de estudantes e jovens profissionais do cinema, por meio da participação em categorias de filmes com minutagem especial.

O principal destaque do evento ficou por conta da abertura, que reuniu famílias, e artistas, especialmente, com grande ligação com o local do festival: estúdios e pavilhões de São Bernardo, antiga Cia. Cinematográfica Vera Cruz, um importante estúdio cinematográfico brasileiro fundado em 4 de novembro de 1949, que se tornou referência no Brasil e América Latina e ficou conhecida como a “Hollywood brasileira”.

No mesmo dia, foi marcada a abertura da exposição ‘Acervo Vera Cruz’.

Homenageados ilustres

Entre as participantes homenageados no primeiro dia do Festival de Cinema de São Bernardo, estava Elizabeth Hartmann, que atuou em sete filmes com Mazzaropi, hoje, com 91 anos, e uma trajetória de décadas dedicada ao teatro, ao cinema e à televisão.

“Elizabeth foi escolhida justamente por sua jornada artística no teatro, TV e cinema. Mas, especialmente, por ser reconhecida com trabalhos nos filmes com Mazzaropi, uma das nossas maiores referências de atores populares do nosso País e que se projetou em escala mundial através do seu primeiro filme, em 1952, aqui na Companhia Cinematográfica Veracruz”, comenta Rudy Serrati, diretor e idealizador do Festival de Cinema de São Bernardo.

Durante a cerimônia, a organização do festival também aproveitou e convidou pessoas que possuem relação com familiares e entes queridos que já se foram, e que merecem esse reconhecimento de que foram personagens importantíssimos para a cidade e que tem relação com a história da Veracruz.

“Um exemplo, são os 12 membros da família, desde a filha ao tataraneto, do artista plástico Pierino Massenzi, que foi um dos grandes cenógrafos da Veracruz, que se mudou para São Bernardo, construiu família e dedicou a sua vida a cenografia e as artes plásticas. Todos eles vieram para celebrar a trajetória e a defesa que ele sempre fez ao uso desse espaço de forma cultural e ativa”, ressalta Rudy.

O diretor do evento disse ainda que também foi homenageada Wilma Rodrigues Pereira, 97 anos, continuísta (script girl), dos filmes Caiçara e o Gato da Madame, de Mazzaropi, ambos filmados na Vera Cruz.

Wilma é casada com Agostinho Martins Pereira, ex-cineasta da Vera Cruz, que também dirigiu o filme O Gato de Madame, com a estrela Odete Lara, uma das maiores atrizes do nosso cinema.

“Mesmo com dificuldade de mobilidade, ela subiu as escadas do palco que construímos aqui do cinema e foi um momento tão bonito, porque ela ficou tão feliz de estar aqui na atmosfera que criamos, fazendo com que ela pudesse revisitar todo um passado glorioso dos estúdios. Além dela, tivemos a presença do bisneto do Jordano Martinelli, um ator que tinha uma escola tradicional de adestramento de cães e foi o responsável pelo adestramento do Cão Duque, um cachorro conhecido por ter feito vários filmes, inclusive, o filme do Mazzaropi, chamado ‘Sai da Frente’”, complementa Rudy.

Nomes conhecidos na mostra de cinema

Todos os dias do Festival de Cinema de São Bernardo, foram marcados pela sessão de exibição de curtas, com a presença de nomes conhecidos da televisão e do cinema brasileiro, como Beth Mendes, Otton Bastos, Zezé Motta e Eduardo Moscovis.

Matheus Nachtergaele e Tony Tornado serão atrações do último dia

No dia 30/11, sábado, será marcado o encerramento do festival, com a presença do ator e diretor Matheus Nachtergaele, que também será homenageado.

Nachtergaele, que atualmente interpreta o João Grilo, no filme ‘O Alto da Compadecida 2’; e segue nas gravações da série ‘Cidade de Deus’, como o Cenoura. Ele tem um vasto currículo na dramaturgia e diversos prêmios e indicações em festivais de cinema, como Troféu APCA, Prêmio Shell, Prêmio Guarani, Festival de Gramado, Los Angeles Brazilian Film Festival, além de duas indicações no Festival de Cannes e aceitou o convite para participar do festival e da premiação.

“A presença do Matheus com a gente mostra a força que o evento tem, bem como, a importância deste espaço e da cidade de São Bernardo para o cenário nacional e mundial do cinema. Estamos felizes, pois os artistas estão, verdadeiramente, percebendo a importância do nosso evento para a disseminação do cinema brasileiro”, enfatiza Rudy.

Além dele, Tony Tornado também será homenageado no último dia do evento.

Festival de Cinema de São Bernardo

A segunda edição do Festival de Cinema de São Bernardo acontece entre os dias 24/11 e 30/11, no espaço onde ficava o antigo estúdio da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, um local lendário para o cinema nacional e mundial, com mais de 3,6 mil metros quadrados em vão livre e 20 metros de pé direito, foi considerado a “Hollywood brasileira”.

O Festival traz curtas e longas-metragens dos gêneros de ficção, documentário e animação, nas Mostras “Terra do Cinema” e “Terra Bernardo”, oferecendo premiações em todas as categorias.

O 2º Festival de Cinema de São Bernardo do Campo também promove a introdução de estudantes e jovens profissionais do cinema, por meio da participação em categorias de filmes com minutagem especial.

Segundo o diretor e idealizador Rudy Serrati, nesta edição, os lendários estúdios da Vera Cruz vão renascer culturalmente para contar novas histórias. “As de ontem, de agora e de outrora. Prestigie o nosso evento e faça parte da história viva do cinema brasileiro”, convida.