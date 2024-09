Marcelo Lima se compromete a aumentar o número de cuidadores em São Bernardo

O candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), reuniu-se com 500 cuidadoras na noite desta terça-feira (17), em seu comitê central, no Centro da cidade. Acompanhado pela candidata a vice-prefeita, a Sargento Jessica Cormick, Marcelo reafirmou seu compromisso de aumentar o número de profissionais da área e investir fortemente em capacitação.

“Quero reafirmar nosso compromisso: vamos lutar pelos cuidadores. Vamos oferecer capacitação de qualidade, com cursos que permitam a vocês aprimorar suas habilidades continuamente. Além disso, implantaremos uma faculdade municipal gratuita, com cursos de gestão voltados especialmente para vocês”, garantiu Marcelo. “Quero estar ao lado de vocês”, acrescentou.

Entre as propostas apresentadas, o candidato destacou a ampliação do ensino integral e a criação de creches noturnas, medidas que, segundo ele, vão demandar ainda mais profissionais qualificados na área. “Precisaremos de vocês e de muitos outros cuidadores. Vamos abrir editais para garantir uma educação de qualidade e um cuidado dedicado à nossa população. Esse é o nosso compromisso”, concluiu Marcelo.

Na segunda-feira (16), Marcelo Lima se reuniu com feirantes e ambulantes em seu comitê central e destacou seu plano de garantir o respeito e a dignidade aos trabalhadores no seu governo, com a implementação de banheiros nas feiras livres, criação de boxes e transferência de uso.