Marcelo Lima reforça compromisso com segurança de São Bernardo: “Não vou terceirizar o problema”

Candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos) se reuniu nesta quinta-feira (12) com membros da Associação Amigos da Polícia Militar do ABC, em Santo André. Acompanhado da Sargento Jessica Cormick, a vice de sua chapa, Marcelo reforçou seu compromisso com a segurança pública no município, destacando sua proposta “SBC Segura”, um pacote de ações para dar mais segurança e qualidade de vida aos moradores da cidade. “Não vou terceirizar o problema”, declarou.

“Como prefeito, a partir de janeiro, não vou terceirizar o problema da segurança. O problema vai ser meu. Vamos fazer parceria com o Estado, com as forças policiais, mas a prefeitura jamais vai ficar parada”, afirmou o candidato, reforçando a necessidade de experiência para ocupar o cargo de prefeito. “É preciso estar preparado para governar uma cidade como São Bernardo do Campo, com quase 1 milhão de habitantes. É uma das maiores cidades do Brasil, com localização estratégica, próxima ao aeroporto de Congonhas, ao porto de Santos, às rodovias Imigrantes, Anchieta e Rodoanel. São Bernardo abriga grandes empresas como Volkswagen, Mercedes e Scania e é reconhecida nacionalmente como uma cidade de oportunidades. Isso exige preparo”, acrescentou.

Marcelo ainda apresentou o programa “SBC Segura”, que promete implantar caso seja eleito. “Nós vamos fazer o maior programa de monitoramento com câmeras e inteligência artificial, da periferia ao Centro, que funciona de verdade e não apenas para gerar vídeos sensacionalistas. Nós vamos dobrar o efetivo da GCM, além de comprar viaturas e armamentos novos”, disse.

“Na nossa gestão, a segurança da cidade será prioridade. Com minha vice, Sargento Jessica Cormick, que possui experiência de verdade na área, nós vamos implantar um pacote de ações que vai trazer segurança e qualidade de vida para nossas famílias”, concluiu.

Líder em mais uma pesquisa

Nesta quinta-feira, o Instituto Vox divulgou uma pesquisa que coloca Marcelo Lima, mais uma vez, na liderança da corrida eleitoral de São Bernardo. Com 29,6% das intenções de voto, ele está empatado tecnicamente com o deputado federal Alex Manente (Cidadania), que aparece com 25,1%.

Luiz Fernando (PT) tem 19,4%, Flávia Morando (União) 16,4% e Claudio Donizete (PSTU) 1,1%. Brancos e nulos aparecem com 4,8% e indecisos 3,6%.

A pesquisa do Instituto Vox ouviu 850 eleitores de São Bernardo do Campo entre os dias 9 e 10 de setembro. A pesquisa tem nível de confiança de 95%, e a margem de erro é de 3,37 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é SP-00420/2024.