Marcelo Lima reafirma compromisso com criação de hospital infantil municipal

Marcelo Lima, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo pelo Podemos, reafirmou nesta terça-feira (3) seu compromisso com a criação do primeiro hospital infantil municipal da cidade, durante uma caminhada no bairro Planalto.

“Uma cidade tão importante e grande como São Bernardo tem que ter um hospital para atender exclusivamente as nossas crianças. Nós vamos construir e entregar o primeiro hospital infantil municipal da cidade, além de contratar diversos especialistas na área”, afirmou o candidato a prefeito.

Outra proposta de Marcelo Lima na área é o Cartão Saúde SBC, que tem como objetivo priorizar os moradores da cidade e otimizar os serviços da rede municipal. “Temos bons equipamentos de saúde, mas estamos sobrecarregados com as demandas, que não são emergências, de fora.”

Além do hospital infantil e do Cartão Saúde SBC, o candidato propõe o Corujão da Saúde para cirurgias eletivas, consultas médicas, exames e até o fim do primeiro semestre zerar a fila da saúde.

Cuidado e compromisso também com a causa animal

Durante a caminhada, Marcelo Lima também dialogou com tutores de pets, enfatizando que, na sua gestão, os animais da cidade receberão cuidado integral.

“É um compromisso nosso. A partir de janeiro, os moradores terão um prefeito que se dedicará à causa animal, ampliando o atendimento no Hospital Veterinário e firmando novos convênios. Nosso objetivo é descentralizar o atendimento hoje concentrado no Rudge Ramos, levando para outros bairros por meio de parcerias com entidades sérias.”

As propostas do candidato ao Paço Municipal para a causa animal ainda incluem: parcerias com farmácias veterinárias e clínicas para reduzir o custo dos medicamentos; intensificar campanhas educativas sobre prevenção e controle de zoonoses; ampliar as campanhas de vacinação e tratamento de animais infectados; implementar um programa permanente de castração.