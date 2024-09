Marcelo Lima propõe programa “Bora SBC” para acelerar empregos com melhores salários

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, destacou o programa “Bora SBC” durante uma agenda de campanha nesta quarta-feira (25), no Jardim do Mar. A proposta tem como objetivo acelerar a geração de empregos com melhores salários e impulsionar a economia da cidade por meio de cinco pilares principais: indústria, tecnologia, logística, turismo e economia criativa.

“Nós vamos criar o maior programa de aceleração da economia da história de São Bernardo. Vamos fortalecer a indústria e incentivar o surgimento de novas empresas, criando o polo de tecnologia e transformando nossa cidade em um hub logístico. Também vamos investir no turismo e na economia criativa”, afirmou o candidato.

Segundo Marcelo, o “Bora SBC” prevê reforçar o setor industrial da cidade, implementando políticas que incentivem o desenvolvimento industrial e atraiam novos investimentos para São Bernardo.

“Outro pilar é a criação de um polo tecnológico, para um ambiente propício à inovação, o surgimento de startups e empresas de ponta”, frisou o candidato. “Queremos atrair investimentos na tecnologia e gerar novas oportunidades e empregos de qualidade para nossa população”, completou.

O “Bora SBC” ainda prevê a consolidação de São Bernardo como o maior hub logístico do Brasil, atraindo empresas de e-commerce, tecnologia e outros setores, o que resultará também na geração de empregos diretos e indiretos. “Temos um potencial logístico único. Estamos próximos ao aeroporto de Congonhas, ao porto de Santos, ao Rodoanel, à Anchieta e à Imigrantes”, destacou.

No turismo, o programa revitalizará o Riacho Grande, transformando o distrito em um polo de turismo sustentável, com parques ecológicos, hotéis e restaurantes. “Vamos explorar o potencial turístico da nossa região de forma responsável, aproveitando nossa riqueza natural, atraindo turistas e movimentando nossa economia”, disse Marcelo.

A economia criativa também será contemplada, com espaços que promovam e fortaleçam a produção local, além de incentivar o empreendedorismo.

Facilita Já

Outro destaque do programa é o “Facilita Já”, uma ação voltada a reduzir a burocracia que dificulta a vida dos empreendedores na cidade. “Vamos criar uma força-tarefa com membros de várias secretarias para desburocratizar o processo de abertura e regularização de negócios, facilitando a vida de quem quer investir e trabalhar em São Bernardo”, garantiu o candidato.