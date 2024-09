Marcelo Lima promete equiparar salário da educação ao da capital: “Não vamos mais perder profissionais”

Marcelo Lima, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo pelo Podemos, percorreu o Centro, Santa Terezinha e Nova Petrópolis nesta quinta-feira (5), onde prometeu equiparar os salários dos profissionais da educação municipal aos de São Paulo. “Não vamos mais perder profissionais”, assegurou.

“A partir do ano que vem, vamos equiparar o salário dos profissionais da educação ao da capital. Não podemos e não vamos admitir a perda de profissionais para outras cidades. Infelizmente, o que temos visto toda sexta-feira é a publicação no Diário Oficial de baixas de muitos trabalhadores dedicados”, afirmou o candidato.

Marcelo Lima destacou a importância dos profissionais da educação para o município: “Quero garantir a vocês essa equiparação, para que possam continuar em São Bernardo, nos ajudando a educar nossas crianças”.

Além da equiparação salarial, o prefeitável também propõe gerar novos postos de trabalho na área da educação. “Vamos criar creches noturnas, aumentando significativamente o número de vagas, e realizaremos concursos públicos para ampliar o quadro de profissionais nas escolas.”

Primeiro candidato a prefeito com candidatura deferida

Marcelo Lima teve sua candidatura oficialmente deferida pela 284ª Zona Eleitoral de São Bernardo do Campo na noite desta quarta-feira (4), tornando-se o primeiro candidato a prefeito da cidade apto a disputar as eleições municipais de 2024. O deferimento confirma que todas as exigências legais foram cumpridas.