Marcelo Lima integra grupo de pré-candidatos em visita à ACISBEC

Marcelo Lima (Podemos), pré-candidato à prefeitura de São Bernardo do Campo nas eleições deste ano, cumpriu agenda promovida pela ACISBEC (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo) em encontro com a diretoria. O convite foi oficializado aos cinco que concorrem ao cargo público e tem o objetivo de ouvir e fazer propostas para o próximo mandato na gestão municipal.

A pauta teve início em maio com Luiz Fernando Teixeira (PT), na sequência compareceu Alex Manente (Cidadania) e após, Rafael Demarchi (Novo).

Na manhã desta quinta-feira (27), Marcelo Lima, debateu com a diretoria da ACISBEC as suas propostas de governo. Os encontros são comandados pelo presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior.

Aberto ao público – Para explicar seu plano de governo, Marcelo Lima fez uma explanação sobre sua vida pessoal, profissional e carreira política. Reforçou sua origem humilde e familiar, a trajetória comercial e empreendedora e, por fim, os últimos 20 anos como cidadão público. Fez um convite à ACISBEC para acessar sua plataforma de governo e elencar demandas

“É muito importante discutir os próximos quatro anos de gestão com a sociedade. Estou aqui para isso e quero que a Associação Comercial tenha uma cadeira no meu governo. Vocês são quem conhecem as necessidades e demandas dos comerciantes. O meu desejo é cuidar da cidade, criar emprego e oportunidade. E não será diferente para os associados que esta entidade representa”, disse.

Além do setor comercial, ele destacou projetos para as áreas da saúde, educação, infraestrutura e turismo, entre outros.

Valter Moura Júnior explicou que a agenda antecipa uma sabatina que será feita com os candidatos que concorrem ao paço, após a definição oficial dos nomes divulgados nas convenções partidárias, em meados de agosto. Na ocasião, o evento será aberto ao público. De 20 de julho a 5 de agosto ocorrem as escolhas e os partidos têm até 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral.

“A missão da Associação é estar ao lado da iniciativa privada, apoiar o empreendedor. Somos apartidários, mas precisamos ficar atentos ao debate em defesa do nosso setor. Por isso, é importante esse momento, e essas conversas aqui são quase intimistas, porém esclarecedoras para o nosso futuro”, destacou.

Flávia Morando é a candidata pelo União Brasil.