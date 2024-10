Marcelo Lima encerra campanha com maratona de 10 caminhadas por São Bernardo

Marcelo Lima (Podemos) encerrou sua campanha em grande estilo neste sábado (26). O candidato a prefeito de São Bernardo do Campo fez uma maratona de dez caminhadas, ao estilo bloquinho de carnaval, pela cidade com muita animação. Ele percorreu o Calux, Pai Herói, Parque São Bernardo, Vila São Pedro, Ferrazópolis, Silvina, Bairro dos Casa, Jardim Represa, Orquídeas e Parque das Garças.

“A minha missão é ser o melhor prefeito da história de São Bernardo”, declarou Marcelo ao encerrar as atividades de campanha no Parque das Garças, no Grande Alvarenga.

Emocionado, o candidato agradeceu aos seus apoiadores por todo empenho ao longo da campanha. “Ninguém faz nada sozinho. Eu amo vocês”, disse.

“Com o propósito de encerrar aqui no Grande Alvarenga, aqui tem um significado. Escolhi encerrar os dez blocos aqui, neste momento histórico, porque a partir de amanhã nós poderemos falar que o moleque, que nasceu no Alvarenga, pegou enchente, venceu na vida aqui, vai ser o prefeito de São Bernardo”, acrescentou.

Pesquisa indica vitória de Marcelo Lima

Marcelo Lima lidera com 52% das intenções de voto, segundo a pesquisa divulgada n a quinta-feira (24) pelo Real Time Big Data. Alex Manente (Cidadania) aparece com 38%.

A pesquisa, encomendada pela Record, foi realizada nos dias 22 e 23 de outubro de 2024, com 1.000 entrevistados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número: SP-07965/2024.