Marcelo Lima e prefeito Orlando Morando realizam primeira reunião de transição de governo

Marcelo Lima, prefeito eleito de São Bernardo do Campo, e o atual prefeito, Orlando Morando, realizaram nesta quarta-feira (6) a primeira reunião do processo de transição de governo, que seguirá até o dia 31 de dezembro. O encontro, realizado no Paço Municipal, teve como objetivo apresentar os integrantes das equipes.

Acompanhado de sua vice-prefeita, a Sargento Jessica Cormick, Marcelo destacou a importância desse rito para garantir a continuidade dos avanços na cidade. “A partir do dia 31 de dezembro, sai o CPF do Orlando Morando e entra o nosso, então precisamos entender o andamento dos trabalhos. A transição tem o objetivo fundamental de assegurar que nenhum programa ou projeto seja interrompido”, afirmou.

“Nós vamos colaborar no que for possível”, acrescentou o prefeito Orlando Morando. “Nosso compromisso é com uma transição objetiva, transparente e que seja pelo bem de São Bernardo do Campo”, completou.

A equipe de transição será composta por oito membros: cinco indicados pelo prefeito eleito e três pelo atual prefeito. Marcelo Lima indicou Paulo Guidetti, Fábio Prado, Eloá Flores, Geslei Bonicio Crociari e Luiz Gustavo Cordeiro Gomes. Já Orlando Morando indicou Márcia Gatti, Frederico Sossai Pereira e Kiko Teixeira.

Os nomes da equipe serão oficializados na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (8), e a transição começa oficialmente no dia 18 de novembro.