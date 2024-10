Marcelo Lima e Alex Manente disputam segundo turno em São Bernardo

Em uma eleição marcada por campanhas polarizadas, os eleitores de São Bernardo do Campo foram às urnas neste domingo (6) para escolher o prefeito e os vereadores da cidade. Marcelo Lima (Podemos) foi o candidato mais votado, recebendo 119.1593 (28,64%). Já Alex Manente (Cidadania) obteve 110.791 votos (26,53%). Ambos irão disputar o segundo turno no dia 27 de outubro.

Veja os percentuais dos outros candidatos:

Luiz Fernando (PT): 96.426 votos (23,09%)

96.426 votos (23,09%) Flávia Morando (União): 89.276 votos (21,38%)

89.276 votos (21,38%) Cláudio Donizete (PSTU): 1.507 votos (0,36%)

Confira quem são os 28 vereadores eleitos:

• Pery Cartola (Cidadania): 9.915 votos

• Danilo Lima (Podemos): 9.853 votos

• Julinho Fuzari (Cidadania): 9.372 votos

• Ivan Silva (PRTB): 8.006 votos

• João Viana (Cidadania): 6.897 votos

• Fran Silva (Avante): 6.430 votos

• Ana Nice (PT): 6.205 votos

• Gordo da Adega (Podemos): 5.738 votos

• Lucas Ferreira (PL): 5.365 votos

• Nina Braga (PL): 4.707 votos

• Sandra do Leite (Podemos): 4.587 votos

• Bispo João Batista (Republicanos): 4.254 votos

• Edmar Aragão (Avante): 4.184 votos

• Netinho Rodrigues (Podemos): 4.171 votos

• Henrique Kabeça (PMB): 4.145 votos

• Ananias Andrade (PT): 4.078 votos

• Mauricio Cardozo (União): 4.017 votos

• Ana do Carmo (PT): 4.004 votos

• Aurélio (Podemos): 3.945 votos

• Jorge Araujo (União): 3.879 votos

• Shell Gomes (Cidadania): 3.833 votos

• Joilson Santos (PRTB): 3.793 votos

• Watanabe (PRTB): 3.770 votos

• Getúlio do Amarelinho (PT): 3.512 votos

• Luana Eloá (MDB): 3.403 votos

• Toninho Tavares (Agir): 3.292 votos

• Estevão Camolesi (Cidadania): 3.050 votos

• Geraldo Gomes (PRD): 2.817 votos

No total, foram contabilizados 475.658 votos, sendo: