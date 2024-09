Marcelo Lima assegura que saúde será prioridade e propõe Corujão: “Vamos zerar as filas”

Marcelo Lima, candidato a prefeito de São Bernardo do Campo pelo Podemos, reafirmou nesta sexta-feira (6) que a saúde será a prioridade de seu governo, caso ele seja eleito. A declaração foi feita durante uma visita a uma empresa no bairro Nova Petrópolis. “Vamos zerar as filas”, assegurou Marcelo aos trabalhadores presentes.

No encontro, o candidato apresentou sua proposta de criar o mutirão “Corujão da Saúde” para eliminar as filas de consultas com especialistas e exames, visando melhorar o atendimento tanto para aqueles que precisam de cuidados imediatos quanto para a prevenção de doenças.

“A partir de janeiro, vamos lançar o grande Corujão da Saúde pública de São Bernardo para acabar com a demanda reprimida. Nosso objetivo é zerar as filas até julho e nós vamos zerá-las”, frisou Marcelo Lima. O plano de governo do prefeiturável inclui ainda a garantia de funcionamento pleno de todos os equipamentos de saúde do município, além de valorizar os profissionais da área, além do Cartão Saúde SBC.

“Nós vamos criar o Cartão Saúde SBC para garantir que quem vive em São Bernardo tenha prioridade no atendimento médico”, reforçou o candidato, que também se comprometeu a modernizar os processos de agendamento por meio da implantação do sistema de agendamento eletrônico de consultas, facilitando o acesso dos usuários ao sistema de saúde pública.

As propostas para a saúde ainda incluem pronto atendimento no Hospital de Urgência e a criação de um Hospital Infantil Municipal.

Liderança em pesquisa

Marcelo Lima lidera a corrida eleitoral para o Paço Municipal. Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, mostra um empate técnico entre ele e Alex Manente. No cenário espontâneo, considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais, Marcelo possui 10,4% das intenções de voto, enquanto o candidato do Cidadania registra 10,1%.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores entre os dias 2 e 5 de setembro. O grau de confiança é de 95%, com uma margem de erro de aproximadamente 3,5 pontos percentuais. A pesquisa está registrada sob o número SP-06397/2024.