Marcelo Lima anuncia transformação do Hospital da Mulher com mais médicos especialistas

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, anunciou a transformação do Hospital da Mulher, com a contratação de mais médicos especialistas e profissionais da saúde. A declaração aconteceu nesta segunda-feira (30) durante uma agenda de campanha no Alvarenga. De acordo com Marcelo, o objetivo é fortalecer o atendimento e humanizar os cuidados voltados à saúde feminina.

“A saúde da mulher é uma prioridade. Comigo prefeito, vamos transformar o Hospital da Mulher, garantindo mais médicos especializados, exames modernos e um atendimento mais rápido e eficaz. Nosso foco é a saúde preventiva e o tratamento qualificado, proporcionando às mulheres de São Bernardo acesso a serviços de excelência”, afirmou o candidato.

A proposta inclui a ampliação do número de especialidades médicas atendidas na unidade, que já conta com serviços essenciais como pronto atendimento ginecológico e obstétrico, centro cirúrgico, ambulatórios, e unidades de terapia intensiva obstétrica, ginecológica e neonatal. “Nossa meta é transformar o Hospital da Mulher em uma referência regional, garantindo que todas as mulheres de São Bernardo tenham a atenção e cuidado que merecem”, ressaltou.

O anúncio reforça o compromisso de Marcelo Lima com a saúde pública e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população. Além da transformação do Hospital da Mulher, o candidato vai implementar o Cartão Saúde SBC, uma iniciativa para priorizar os moradores da cidade e otimizar os serviços da rede municipal, zerando as filas de exames, consultas e cirurgias eletivas, e o Corujão da Saúde.

Criação da Secretaria da Mulher

Marcelo Lima também reafirmou seu compromisso de criar a Secretaria da Mulher para ser a responsável por coordenar, fiscalizar e implementar políticas públicas voltadas para as mulheres, além de atuar diretamente no combate à violência doméstica.

Segundo o candidato, a pasta será integrada com a Guarda Civil Municipal para permitir o compartilhamento de informações. “Além de reforçar a segurança, vamos investir em saúde preventiva, criar creches noturnas e ampliar o ensino integral. Também vamos gerar emprego e renda”, concluiu.