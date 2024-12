Marcelo Lima anuncia seis novos secretários

O prefeito eleito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, anunciou na noite desta segunda-feira (16) mais seis secretários que irão compor sua equipe de governo a partir de 1º de janeiro de 2025. O anúncio foi realizado ao lado de sua esposa e futura primeira-dama, Zana Lima, e da vice-prefeita eleita, Jessica Cormick.

Durante o pronunciamento, Marcelo Lima ressaltou que os secretários escolhidos estão comprometidos em trabalhar pelo melhor para São Bernardo do Campo. Os nomes anunciados são: Júlio César da Costa (Secretário de Educação); André Marzola (Secretário de Obras e Planejamento Estratégico); Geslei Crociari (Secretário Adjunto de Obras e Planejamento Estratégico); Ruth Cristina Ferreira Ramos (Secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal); Fábio Prado (Secretário de Coordenação Governamental); Fábio Rodrigues Branco (Secretário de Cidadania e da Pessoa com Deficiência); Toninho Tavares (Secretário de Concessões e Parcerias).

“A partir de 1º de janeiro, esse time colocará em prática o nosso plano de governo, elaborado com a colaboração de mais de 30 mil pessoas. Vamos governar para todas as pessoas”, afirmou o prefeito eleito.

Confira o currículo dos secretários anunciados:

JÚLIO CÉSAR DA COSTA- SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

É licenciado em Educação Física, mestre em Educação Brasileira e especialista em Gestão Escolar. Com vasta experiência na gestão educacional, foi diretor e secretário da Educação de Sobral, no Ceará, além de secretário dos Direitos Humanos e Assistência Social. Desde 2021, ocupa o cargo de Secretário de Educação de Eusébio, onde liderou o município ao 1º lugar no Ceará e conquistou reconhecimento nacional ao figurar entre os melhores do Brasil no Prêmio Band Cidades Excelentes, em 2024.

ANDRÉ MARZOLA – SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Engenheiro civil formado pela FEI, com especialização em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica pela Unesp. Possui ampla experiência em obras públicas, tendo atuado como Diretor de Obras Viárias (2009) e de Drenagem (2017) na Prefeitura de São Bernardo do Campo. Atualmente, é Gestor do CREA-SP e fundador da Associação dos Engenheiros de São Bernardo do Campo. Foi eleito Engenheiro do Ano do Grande ABC em 2019 pelo CREA-SP e Sindicato dos Engenheiros, graças à execução do Piscinão do Paço, marco no combate a enchentes na região.

GESLEI CROCIARI – SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

É formado em Direito, tem vasta experiência em gestão pública, especialmente em licitações e assessoria governamental. Atuou na Prefeitura de São Paulo e na Prefeitura de São Bernardo do Campo, como assessor de Governo na Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico. Com especialização em contratos e licitações, está preparado para melhorar a infraestrutura da cidade com transparência e eficiência.

RUTH CRISTINA FERREIRA RAMOS- SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL

Profissional com ampla experiência no setor público, especializada em projetos de sustentabilidade. Atualmente, é diretora de gestão ambiental em Diadema e possui trajetória em cargos como subsecretária de Meio Ambiente em Taboão da Serra, diretora de licenciamento ambiental em São Bernardo do Campo e analista ambiental em Santo André. Com expertise em política ambiental, saneamento, licenciamento e planejamento territorial, também foi pesquisadora na UFABC, contribuindo para estudos de governança ambiental e mudanças climáticas.

FÁBIO PRADO – SECRETÁRIO DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL

Formado em Gestão Pública desde 2011, trabalha há quase 20 anos com assessoria política, tendo atuado em diversas campanhas tanto na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, quanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Tem longa experiência no cenário político da cidade e visão estratégica para definições executivas. Faz parte da assessoria do prefeito eleito e foi um dos coordenadores dessa última campanha.

FÁBIO RODRIGUES BRANCO – SECRETÁRIO DE CIDADANIA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Gestor com 19 anos de experiência na liderança de equipes interdisciplinares,responsável pelo Centro de Reabilitação da AACD Ibirapuera. Possui pós-graduação em Neuropediatria pela Universidade Federal de São Carlos. É especialista em gestão hospitalar, tem certificações internacionais de qualidade e planejamento estratégico, com foco na implementação de melhorias contínuas orientadas por indicadores de desempenho.

TONINHO TAVARES- SECRETÁRIO DE CONCESSÕES E PARCERIAS

É formado em Direito, empresário e técnico em Transações Imobiliárias. Foi Secretário Adjunto de Esportes de São Bernardo do Campo e exerceu três mandatos consecutivos como vereador, ocupando cargos importantes como presidente de comissões, vice-presidente da Câmara e líder partidário. Também atuou como curador na Fundação do ABC. Ao longo de sua trajetória, foi autor de diversas indicações, requerimentos e projetos de lei, sempre voltados para a melhoria da cidade.

