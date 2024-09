Marcelo Lima anuncia proposta de criar Centro Cultural Nordestino e Centro Cultural do Imigrante

Marcelo Lima (Podemos), candidato a prefeito de São Bernardo do Campo, anunciou nesta segunda-feira (9) a proposta de criar um Centro de Tradições Nordestinas e um Centro Cultural do Imigrante caso seja eleito. A declaração foi feita durante uma caminhada no Jardim Limpão que contou com a presença da deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do partido do candidato.

Também participaram do evento Zana Lima, esposa de Marcelo, Jessica Cormick, vice da chapa, além de Rafael Demarchi e Edinho Montemor.

“Escolhemos anunciar aqui no Limpão porque muitas pessoas aqui nasceram, ou são filhos de quem nasceu no Nordeste. São pessoas que ajudaram a construir nossa querida São Bernardo do Campo, uma cidade grande e pujante. Agora, vamos criar um espaço de animação, cultural e gastronômico, com projetos sociais e capacitação”, disse o candidato. “Será na região do Montanhão, próximo ao Limpão, Ferrazópolis, Silvina, Vila São José, Biquinha, Vila São Pedro e Parque São Bernardo, áreas que concentram o maior número de nordestinos na cidade”, completou.

Além do Centro Cultural Nordestino, Marcelo Lima também destacou a criação de um Centro Cultural do Imigrante, reforçando a identidade multicultural de São Bernardo, que abriga imigrantes de diversas nacionalidades, como japoneses, italianos, turcos, libaneses, poloneses e húngaros, entre outros.

“Um Centro Cultural do Imigrante permitirá que essas comunidades usem esse espaço público para promover sua cultura em São Bernardo. Afinal, nossa cidade é formada por muitos povos e culturas, e isso será representado a partir do dia 1º de janeiro de 2025”, enfatizou.

Emenda para São Bernardo

Renata Abreu reafirmou seu compromisso com a campanha de Marcelo Lima e com São Bernardo do Campo. “Hoje, venho aqui não apenas como deputada, mas também representando 20 deputados federais, quatro deputados estaduais e sete senadores da República, todos comprometidos com esta cidade. Já fiz um compromisso público no lançamento da campanha do Marcelo: se ele for eleito, a primeira emenda de meu lote, de no mínimo R$1 milhão, será destinada à saúde de São Bernardo”, afirmou a presidente nacional do Podemos.