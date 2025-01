Luiz Henrique decide trocar o Botafogo pelo Lyon

Luiz Henrique, um dos principais jogadores do Botafogo na temporada de 2024, vai se transferir para o Lyon, clube francês que também é de propriedade de John Textor. O atacante, que se destacou ao ser eleito o Rei da América neste ano, deixará o futebol brasileiro após conquistar importantes títulos com a equipe carioca.

Desde sua chegada ao Botafogo no início deste ano, Luiz Henrique teve uma performance notável, contribuindo significativamente para as vitórias da equipe na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, marcando 12 gols em 55 partidas. Sua saída representa uma perda considerável para o Glorioso, que já viu outro jogador titular, Almada, seguir o mesmo caminho rumo ao Lyon.

John Textor havia mencionado anteriormente que a decisão sobre a permanência de Luiz Henrique no clube dependeria exclusivamente do jogador. Durante a celebração do título da Libertadores em Buenos Aires, ele declarou: “Ele tem uma escolha, certo? O que fazemos na Eagle é trazer jogadores, pedir a eles que vençam campeonatos e então honramos o caminho deles. A decisão é dele.“

Ainda que o Lyon esteja enfrentando dificuldades financeiras, não se descarta a possibilidade de Luiz Henrique ser transferido para outra equipe europeia caso surja uma proposta atrativa. Contudo, até o momento, sua intenção é defender as cores do clube francês.

A diretoria do Botafogo não confirmou oficialmente a transferência; no entanto, fontes indicam que a decisão já foi tomada por Luiz Henrique. Após uma partida contra o Pachuca na Copa Intercontinental em Doha no dia 11 de novembro, o jogador visitou as instalações do Lyon e assistiu à vitória da equipe sobre o Eintracht Frankfurt por 3 a 2 na Liga Europa no dia seguinte.

O Lyon atravessa um período financeiro complicado. Em 15 de novembro, a Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga de Futebol Profissional da França impediu o clube de realizar contratações na janela de janeiro e advertiu sobre um possível rebaixamento ao fim da temporada se não houver melhorias financeiras.

Textor está ativamente buscando soluções para evitar as sanções financeiras e possíveis perdas em sua equipe. Em um movimento recente para fortalecer as finanças do clube, foi anunciada a venda de Jeffinho ao Botafogo por 5,3 milhões de euros (aproximadamente R$ 33,9 milhões). O atacante esteve emprestado ao Botafogo durante 2024, mas teve poucas oportunidades em função de lesões.

No atual cenário do Campeonato Francês, o Lyon ocupa a quinta posição com 25 pontos em 15 jogos. Em contraste, o Paris Saint-Germain lidera com 40 pontos em 16 partidas. Na Liga Europa, o Lyon está em quarto lugar após completar seis das oito rodadas da fase de grupos.

Com as saídas iminentes de Luiz Henrique e Almada, espera-se também que outros jogadores deixem o Lyon em janeiro para gerar receita e atender às exigências da DNCG. No Botafogo, as movimentações estão em andamento: já são 11 saídas confirmadas, incluindo nomes como Gatito Fernández e Rafael. A diretoria ainda busca reforços e um novo treinador para a próxima temporada.

Entre os alvos estão jogadores como Jair (Santos), Luan Cândido (Bragantino), além de meio-campistas como Bitello (Dínamo de Moscou) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk). As expectativas são altas quanto à reestruturação do elenco alvinegro para os desafios que virão.