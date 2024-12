Luiz Henrique, do Botafogo, é eleito Rei da América de 2024

O Botafogo, atual campeão da Libertadores, teve um reconhecimento significativo na eleição realizada pelo jornal uruguaio El País, onde o atacante Luiz Henrique foi nomeado o Rei da América. O resultado foi anunciado na madrugada desta terça-feira e destacou a excepcional performance do atleta ao longo da temporada.

Com um total de 244 jornalistas votantes de todo o continente, Luiz Henrique conquistou uma expressiva maioria, recebendo 128 votos, o que equivale a 52% do total. Na segunda posição, outro jogador do Botafogo, Jefferson Savarino, obteve 25 votos. O colombiano Juan Fernando Quintero, do Racing-ARG, completou o pódio com 17 votos.

A eleição também determinou os 11 jogadores que compõem a seleção ideal do continente. Além de Luiz Henrique, outros seis atletas do Botafogo foram escolhidos para integrar essa equipe de destaque. Os selecionados incluem: John Victor, Alexander Barboza, Alex Telles, Marlon Freitas e Thiago Almada.

A seleção completa é a seguinte:

Gol: John (Botafogo)

John (Botafogo) Laterais: Alex Telles (Botafogo) e Martirena (Racing)

Alex Telles (Botafogo) e Martirena (Racing) Zagueiros: Barboza (Botafogo) e Battaglia (Atlético-MG)

Barboza (Botafogo) e Battaglia (Atlético-MG) Meias: Marlon Freitas (Botafogo), Quintero (Racing) e Léo Fernandez (Uruguai)

Marlon Freitas (Botafogo), Quintero (Racing) e Léo Fernandez (Uruguai) Atacantes: Thiago Almada, Savarino e Luiz Henrique (todos do Botafogo)

No processo de escolha da seleção ideal, Luiz Henrique novamente se destacou com 192 votos. Alexander Barboza seguiu de perto com 181 votos, enquanto Léo Fernandez, do Peñarol, ficou em terceiro lugar com 144 votos.

O reconhecimento de Luiz Henrique e a inclusão dos jogadores do Botafogo na seleção da temporada reafirmam a força e o talento da equipe no cenário futebolístico sul-americano.