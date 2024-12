Fiorentina se interessa por Luiz Henrique, do Botafogo

O atacante Luiz Henrique, destaque do Botafogo, gerou especulações acerca de sua permanência no clube, especialmente em relação ao Super Mundial programado para 2025. Em entrevistas recentes, o jogador deixou transparecer seu desejo de continuar, embora tenha se mostrado cauteloso sobre sua situação atual.

Luiz Henrique tem atraído a atenção de clubes europeus, com a Fiorentina da Itália demonstrando um forte interesse. A equipe italiana entrou em contato com os representantes do atleta e está elaborando uma proposta formal a ser apresentada ao Botafogo. Essa informação foi divulgada inicialmente pelo renomado jornalista Fabrizio Romano e posteriormente confirmada pelo portal ge.

O jogador, que ostenta a camisa 7 do Glorioso, recebeu o reconhecimento como o melhor atleta na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Ele firmou um contrato com o Botafogo no início de 2024, com validade de cinco anos. Desde então, participou de 55 partidas, acumulando 12 gols e cinco assistências, e conquistou títulos significativos tanto na América quanto no cenário nacional.

Além da Fiorentina, o estafe de Luiz Henrique também foi abordado pelo Barcelona durante a temporada, embora as negociações com o clube espanhol não tenham avançado até o momento.