Litoral de SP tem alerta de chuvas intensas e capital deve ter pancadas nesta sexta (10)

As condições típicas de verão, com sol, calor e chuvas rápidas e isoladas no final das tardes, devem continuar nos próximos dias no estado de São Paulo. No litoral, porém, a previsão é de chuvas intensas até esta sexta-feira (10).

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou nesta quinta (9) um alerta laranja de temporal para todo o litoral paulista até a manhã desta sexta. Esse aviso preocupa principalmente os moradores do município de Peruíbe, que têm sofrido há pelo menos dois dias com o excesso de água.

Em 48 horas, choveu 283 mm no município, superando os 236 mm previstos para todo o mês de janeiro, de acordo com o levantamento da Defesa Civil estadual. Se a previsão se confirmar, os alagamentos que cobrem grande parte da cidade, afetando mil pessoas e desabrigando 300, podem piorar ainda mais.

Assim, a Defesa Civil já anunciou que suas equipes ficarão em alerta para atuarem no resgate dos moradores ilhados. À tarde, as condições climáticas devem melhorar e o sol deve aparecer mais, dando uma trégua ao temporal.

No fim de semana, a previsão também é de Sol entre nuvens e chuvas isoladas no período da tarde, de curta e fraca intensidade. A precipitação, porém, deve ser em menor volume.

Se no litoral a sexta ainda será chuvosa, na região metropolitana de São Paulo o cenário será típico de verão, semelhante ao dos últimos dias, com Sol entre nuvens e temperaturas em elevação no decorrer do dia. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura, entre o meio e o final da tarde, retornam as condições para chuvas na forma de pancadas rápidas e isoladas. Os termômetros devem variar entre 18°C e 28°C.

No sábado (11), ainda segundo o CGE, o tempo deve permanecer abafado com sol entre nuvens. As mínimas oscilam em torno de 17°C, enquanto as máximas podem superar os 29°C. A nebulosidade aumenta no final da tarde com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuvas significativas.

O cenário se repete no domingo (12), apenas com a diferença que a temperatura máxima deve ficar na casa dos 26°C. Mesmo assim, os paulistanos poderão aproveitar o sol e o calor.

TEMPESTADES CONTINUAM EM MINAS E ESPÍRITO SANTO

Além do alerta para o litoral paulista, o Inmet divulgou outros dois avisos de perigo para chuvas intensas no país, com previsão de precipitação de até 100 mm por dia e ventos intensos de até 100 km/h. O primeiro é entre o interior do Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

O outro é na mesma região que tem sido castigada nos últimos dias: do centro de Mato Grosso, passando por Goiás, norte e leste de Minas Gerais e todo o estado do Espírito Santo.

Em Santa Leopoldina, na região serrana do Espírito Santo, o rio Santa Maria da Vitória subiu 7 metros e invadiu a maior parte da cidade, chegou a meio metro de altura no centro e fechou o acesso da cidade. No estado, segundo a Defesa Civil local, cerca de 300 famílias estão desabrigadas.

E em Minas, 40 cidades decretaram situação de emergência, para conseguirem mais recursos federais para ajudar no combate aos efeitos das enchentes.

Essa situação deve continuar até o fim desta sexta, quando o clima deve melhorar um pouco. O problema é que o corredor de umidade que vem da Amazônia continua estacionado nessa região, o que acaba provocando mais condições para chuva com o calor do verão.