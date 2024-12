KFC estreia Drive-Thru no Brasil e transforma a experiência dos apaixonados por frango frito

Os fãs do KFC têm um motivo especial para comemorar: a marca acaba de inaugurar seu primeiro Drive-Thru no Brasil, localizado em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Mais do que uma conquista, a abertura marca uma nova fase de expansão da rede e celebra sua 200ª loja no país, oferecendo aos consumidores uma experiência que combina sabor, conveniência e inovação.

O Drive-Thru é um formato icônico no mercado de fast food, oferecendo uma experiência ágil e prática para quem quer saborear o frango crocante, suculento e único da marca sem sair do carro. Para o KFC, o modelo representa mais do que praticidade — é uma forma de se aproximar ainda mais de seus fãs, criando momentos especiais que unem a rapidez ao prazer de consumir produtos deliciosos. A nova loja, pensada para oferecer essa conveniência, também reforça a presença da rede em um ponto estratégico. São Bernardo do Campo foi escolhida por seu perfil dinâmico, alta visibilidade e um público com forte afinidade com a marca.

Por isso, a inauguração, que acontecerá no dia 04 de dezembro, não poderia passar despercebida. Para celebrar, a rede preparou ações que prometem conquistar ainda mais os corações (e paladares) dos KFC Lovers. Quem visitar a unidade a partir das 10h poderá participar de uma roleta com brindes exclusivos e ainda ganhar baldes especiais, criados para comemorar essa nova etapa na história da marca no Brasil.

“O Drive-Thru vai muito além de ser apenas um novo formato de loja; ele é uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos do nosso público, entregando conveniência sem abrir mão do sabor e da qualidade que nos definem”, explica Bruna Fausto, General Manager do KFC Brasil no Grupo IMC (International Meal Company). “Queremos que as pessoas associem o KFC a momentos de indulgência que tornam o dia a dia mais especial. É um formato que nos permite reforçar nossa conexão emocional com os apaixonados por frango frito.”

Com mais de 25 mil restaurantes espalhados por 145 países, o KFC se consolidou como um dos maiores nomes do fast food global. No Brasil, a marca é reconhecida por sua forte presença em shoppings, que representam mais de 90% das lojas, mas a entrada no formato Drive-Thru abre portas para novos públicos e amplia a presença da rede em locais estratégicos.

A inauguração faz parte de um plano ambicioso de expansão no Brasil, que prevê entre 350 e 450 novas lojas até 2032. Esse movimento inclui a diversificação de formatos e a entrada em novas localidades, levando o sabor inconfundível do KFC para um número ainda maior de pessoas.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 1505,Centro, São Bernardo do Campo.