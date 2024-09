Jovens da Fundação CASA de São Bernardo participam de sessão de cinema

Cerca de 25 adolescentes da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) São Bernardo I participaram, em 13 de setembro, de uma sessão de cinema com a exibição do filme “Central do Brasil”, seguida de uma roda de conversa organizada pelo setor pedagógico, com o apoio das equipes técnicas, de segurança e gestão. A iniciativa teve como objetivo promover um momento de aprendizado e reflexão coletiva.

O longa-metragem retrata a jornada de Dora, uma professora aposentada, e de Josué, um menino que busca reencontrar o pai após a morte da mãe. O filme foi utilizado como ponto de partida para discussões sobre temas como superação, solidariedade e a importância das relações humanas.

O coordenador pedagógico do CASA São Bernardo I, Luis Carlos Benigno, ressaltou a relevância do filme no contexto da atividade: “A trama ‘Central do Brasil’ exemplifica a complexidade das relações humanas e o quanto o apoio a indivíduos em situação de vulnerabilidade pode ser transformador”.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, também reforçou o impacto positivo dessas ações: “Iniciativas como essa são fundamentais para o desenvolvimento pessoal dos adolescentes, promovendo a empatia e proporcionando novas perspectivas de vida”