Jovem de Capão Bonito inicia intercâmbio na Nova Zelândia

Thais Roberta da Silva, de 16 anos, embarcou nesta semana na maior aventura de sua vida: a realização de um sonho de infância. Natural de Capão Bonito, a estudante da Escola Estadual Padre Arlindo Vieira é uma das selecionadas para o programa Prontos pro Mundo e, nos próximos três meses, viverá em Palmerston North, na Nova Zelândia, onde estudará no Awatapu College.

Desde pequena, Thais já se encantava pela língua inglesa. “Sempre fui muito curiosa para aprender o idioma, então utilizava aplicativos, assistia a videoaulas no YouTube e pegava livros emprestados na biblioteca para estudar e me acostumar com a língua”, conta. A dedicação deu resultado: seu nome estava na lista dos selecionados para o intercâmbio e ela está entre os estudantes que embarcaram na última quarta-feira (28) para o país da Oceania.

Sobre a seleção para o Prontos pro Mundo, ela conta que a ansiedade já a acompanhava desde cedo, aguardando a divulgação dos aprovados. “Quando minha professora coordenadora informou que dia sairia o resultado, já fiquei superansiosa. Desde a hora que acordei, fiquei esperando a notificação do site”, lembra. O anúncio veio no intervalo do café. “Quando vi meu nome na lista, saí correndo para contar à minha diretora e aos professores que tanto me apoiaram.”

Essa foi sua primeira viagem de avião, e o desafio de passar horas voando sozinha só aumentava sua animação antes do embarque. O apoio da família tem sido essencial nessa jornada. “Quando contei que fui selecionada, meus irmãos me incentivaram muito, e meu pai até reorganizou o trabalho para me ajudar a frequentar todas as aulas preparatórias”, lembra ela. Toda a família compartilhou seu entusiasmo. “No jantar de Natal, mostrei para minhas tias, primos e avó onde iria morar e estudar, e todos celebraram comigo.”

Thais será a primeira da família a fazer intercâmbio. “Descobrir cada detalhe foi incrível, desde comprar minhas coisas até pensar nas possíveis diferenças culturais que vou enfrentar.” Ela também já estava em contato com a mãe da família anfitriã antes mesmo da viagem. “Ela é atenciosa, desde o começo senti que nos daremos muito bem.”

Thais está ansiosa para conhecer museus, parques e para mergulhar na cultura local. Como a escola fica a apenas 15 minutos de casa, ela acredita que sua rotina será bem dinâmica. Além de aprimorar o inglês, espera fazer novos amigos, participar de eventos escolares e compartilhar sua experiência nas redes sociais para inspirar outros jovens. “Quero influenciar mais pessoas a investirem nesse sonho. Acho que o intercâmbio pode abrir muitas oportunidades no futuro, principalmente porque o inglês é essencial para várias profissões.”

Thais tem planos e sonhos para o futuro: pensa em cursar Direito para ser juíza ou seguir carreira em Relações Internacionais. Neste ano, ela fará a segunda prova do Provão Paulista Seriado, iniciativa da Secretaria da Educação que garante vagas diretas às universidades e faculdades paulistas.

Prontos pro Mundo

O intercâmbio do Programa Prontos pro Mundo é 100% gratuito para o aluno e sua família, com todos os custos e organização providenciados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Itens como documentos pessoais (passaporte, visto), hospedagem, aulas, traslados, passagens aéreas serão cobertos. Os alunos receberão também uma bolsa-auxílio para suas despesas pessoais durante a estadia no exterior.

O Estado investirá R$ 85 milhões no programa, com a expectativa de enviar 2.000 alunos ao exterior até o final de 2026 para países como Reino Unido, Nova Zelândia, Canadá e Austrália. Entre os selecionados para as viagens de 2025, 500 estudantes viajarão no primeiro semestre e mais 500, no segundo semestre.

Para as viagens de 2026, as etapas de seleção já foram iniciadas com a aplicação do Saresp para estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, realizada no fim de novembro. Os melhores alunos do 9º ano no Saresp serão classificados para um curso online preparatório de inglês, requisito para a prova de habilitação do intercâmbio, uma das etapas do programa.