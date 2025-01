João Fonseca recebe convite para o Rio Open

Após chamar a atenção do cenário internacional de tênis durante sua participação no Aberto da Austrália, o jovem tenista brasileiro João Fonseca recebeu, nesta sexta-feira, um convite da organização do Rio Open. O evento, que é considerado o maior torneio de tênis da América do Sul, será realizado no Jockey Club Brasileiro, localizado na cidade do Rio de Janeiro, entre os dias 15 e 23 de fevereiro.

João Fonseca conquistou seu primeiro convite para o Rio Open em virtude de seu desempenho notável em Melbourne, onde fez sua estreia na chave principal de um Grand Slam ao derrotar o russo Andrey Rublev, que ocupa a nona posição no ranking mundial, com um convincente placar de 3 sets a 0. Antes disso, Fonseca já havia se destacado nas fases classificatórias do torneio australiano.

Aos 18 anos, o carioca acumulou uma impressionante sequência de 14 vitórias consecutivas, incluindo títulos como o Torneio Next Gen Finals e o Challenger de Camberra, sendo que nove dessas vitórias foram conquistadas sem perder nenhum set. No entanto, sua trajetória no Aberto da Austrália chegou ao fim na segunda rodada, após ser superado pelo italiano Lorenzo Sonego em sua primeira partida de cinco sets na carreira.

“Receber esse convite é uma grande felicidade. O Rio Open é um torneio muito especial para mim; jogar em casa e ter o apoio da torcida brasileira é um dos momentos mais marcantes da minha temporada. Foi neste evento que tive meu primeiro contato com o tênis, tanto como fã quanto como atleta, e a experiência do ano passado foi inesquecível”, declarou Fonseca.

Esta será a terceira participação de Fonseca no Rio Open. Em 2023, ainda na categoria juvenil, ele teve a oportunidade de competir pela primeira vez em um ATP, mas foi eliminado logo na rodada inicial. No ano passado, o tenista surpreendeu ao vencer sua primeira partida em um torneio ATP e alcançar as quartas de final, seu melhor desempenho até agora no circuito profissional, igualando-se ao resultado obtido no Torneio de Bucareste em 2024.

Para a edição deste ano, Fonseca chega ao torneio com um novo status de promessa do tênis mundial após exibições excepcionais no Aberto da Austrália. Luiz Carvalho, diretor do Rio Open, comentou: “Sempre aspiramos que nosso evento inspire novos talentos a ingressar no tênis. João representa essa nova geração e tem estado conosco desde 2014. As experiências vividas em cada edição contribuíram para seu desenvolvimento no esporte”.

Antes mesmo de optar por se tornar tenista profissional, Fonseca era frequentador assíduo do torneio como espectador, acompanhando seus ídolos. “A expectativa sobre até onde ele pode chegar é enorme e estamos ansiosos para ver essa primeira participação dele no Brasil após seu sucesso recente. Esperamos que o Rio Open continue a ser um trampolim para sua carreira, assim como foi para outras jovens promessas como Casper Ruud, Felix Auger Aliassime e Carlos Alcaraz”, acrescentou Carvalho.

No decorrer do Rio Open, Fonseca enfrentará desafios significativos na chave principal. O sorteio dos confrontos acontecerá alguns dias antes do início da competição e entre os adversários confirmados estão figuras renomadas como o alemão Alexander Zverev, atual número dois do mundo; o dinamarquês Holger Rune; e o italiano Lorenzo Musetti.