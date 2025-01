Djokovic e Alcaraz elogiam talento promissor de João Fonseca no tênis

Em uma coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, o renomado tenista sérvio Novak Djokovic, detentor de 24 títulos de Grand Slam, elogiou a ascensão do jovem brasileiro João Fonseca, que aos 18 anos, vem se destacando no cenário internacional do tênis. Djokovic, que assistiu parte da emocionante partida entre Fonseca e o russo Andrey Rublev, classificado como o nono do ranking mundial, enfatizou a importância dessa nova estrela para o Brasil e para o esporte global.

“Encontrei com ele alguns minutos antes da coletiva e não pude deixar de parabenizá-lo pela vitória recente. Assisti ao último set da partida e estou acompanhando sua trajetória desde o ano passado. É admirável como ele joga em momentos decisivos, demonstra coragem e possui um jogo muito completo. O Brasil, sendo um país tão grande, precisa de um atleta desse nível. Não temos visto um talento como ele desde Guga Kuerten. São tempos emocionantes tanto para o Brasil quanto para o mundo do tênis com a emergência de um jogador tão jovem que atua em grandes palcos. É realmente impressionante”, declarou Djokovic.

A performance de Fonseca é digna de nota: ele se tornou o mais jovem a vencer um jogador top 10 em um Grand Slam, durante o Australian Open, superando lendas como Rafael Nadal e Roger Federer. Entre os tenistas ativos, apenas Carlos Alcaraz conseguiu tal feito em uma idade mais precoce, ao vencer Stefanos Tsitsipas no US Open de 2021.

Além de Djokovic, o espanhol Carlos Alcaraz, atualmente classificado como o número três do mundo e também vencedor de quatro títulos de Grand Slam, comentou sobre o potencial do brasileiro. “Eu consegui acompanhar alguns trechos da partida dele. O que posso afirmar é que foi simplesmente incrível. Sua atuação na primeira partida de Grand Slam contra um top 10 foi impressionante. A maneira como ele lidou com a pressão e controlou os nervos foi fantástica”, disse Alcaraz.

O jovem espanhol acredita que Fonseca tem todas as condições para se tornar um dos melhores jogadores do mundo em breve. “Ele é alguém que vale a pena observar. Ele já conquistou uma vitória em Slam e está no caminho certo para grandes realizações. Vamos certamente ver o nome de João Fonseca entre os melhores jogadores muito em breve”, finalizou Alcaraz.