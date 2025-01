João Fonseca surpreende e vence Rublev no Australian Open 2025

Na sua primeira participação na chave principal de um Grand Slam, João Fonseca, de apenas 18 anos, deixou sua marca ao vencer o russo Andrei Rublev, atual número nove do mundo. O jogo ocorreu na quadra Margaret Court, uma das mais renomadas do Melbourne Park, durante o Australian Open.

O jovem tenista brasileiro, que ocupa a 112ª posição no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), mostrou-se destemido frente a um adversário com vasta experiência e consagrado no circuito. A vitória foi convincente: 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/3 e 7/6 (7/5).

Preparação e próximos desafios

Com esse triunfo sobre o experiente Rublev, de 27 anos, Fonseca está prestes a ascender para o top 100 do ranking mundial. Contudo, sua ambição vai além; agora ele se prepara para enfrentar Lorenzo Sonego, italiano de 29 anos e 55º colocado no ranking, que avançou após derrotar o suíço Stanislas Wawrinka por 3 sets a 1.

A confiança do carioca vem de suas recentes conquistas em dois torneios: o Next Gen ATP Finals e o Challenger de Canberra. Com uma impressionante sequência de 13 vitórias consecutivas antes do Australian Open, ele rapidamente atraiu a atenção dos amantes do tênis e conquistou elogios de importantes figuras do esporte.

Detalhes da vitória contra Rublev

Desde o início da partida contra Rublev, Fonseca demonstrou não se deixar intimidar pelo desafio. Embora tenha enfrentado alguma ansiedade nos primeiros pontos, sua habilidade técnica rapidamente se destacou. Ele adotou uma abordagem tática audaciosa, atacando a direita do rival – uma estratégia incomum, considerando que muitos adversários optam por explorar a esquerda do russo.

O primeiro set foi marcado por um equilíbrio notável entre os dois atletas, ambos sacando bem e apresentando um nível elevado de competitividade. A única oportunidade de quebra surgiu quando Fonseca serviu em 3/4; no entanto, ele se manteve firme durante um rali intenso de 17 trocas de bola e salvou o break point. O set foi decidido no tie-break, onde o brasileiro demonstrou frieza e eficiência, encerrando com um expressivo 7 a 1.

O segundo set viu Fonseca iniciar com força total, quebrando o serviço do adversário logo no começo e abrindo uma vantagem de 3/0. Rublev começou a mostrar sinais de impaciência diante das dificuldades para encontrar brechas no jogo do brasileiro. Mais uma vez, o russo não conseguiu converter uma chance de quebra e acabou perdendo a parcial por 6/3.

No terceiro set, Rublev conseguiu finalmente uma quebra e liderou por 3/1. No entanto, Fonseca respondeu imediatamente, quebrando novamente e provando sua resiliência nos momentos decisivos. Sua direita poderosa se destacou durante toda a partida – incluindo um saque que atingiu impressionantes 181 km/h. O set também foi para o tie-break, onde o jovem tenista consolidou sua vitória com um fechamento de 7 a 5.