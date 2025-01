João Fonseca estreia em Grand Slam contra Rublev no Australian Open

O brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, estreia na chave principal de um Grand Slam no Australian Open enfrentando o russo Andrey Rublev, nesta terça-feira (14), às 06h (horário de Brasília). O duelo será transmitido ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN.

Fonseca, atualmente na 113ª posição do ranking da ATP, vem de uma sequência impressionante de 13 vitórias consecutivas. Nas qualificatórias, venceu o argentino Thiago Agustín Tirante (115º no ranking) por 2 sets a 0.

Desafios contra um top 10 no ranking mundial

Entre as conquistas recentes do jovem atleta estão o título do Torneio Next Gen, na Arábia Saudita, e o Challenger de Camberra, ambos em semanas consecutivas. Contudo, Fonseca enfrentará um adversário experiente: Rublev, 9º colocado no ranking mundial, que promete testar o preparo do brasileiro em sua estreia em um Grand Slam.

A partida será uma oportunidade única para Fonseca demonstrar sua evolução e consolidar seu nome no cenário internacional do tênis.