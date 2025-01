João Fonseca se classifica para o Australian Open

Nesta quinta-feira (9), o jovem tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, conquistou uma importante vitória ao derrotar o argentino Thiago Tirante por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Com esse resultado, Fonseca assegurou sua participação no Australian Open, marcando a estreia de sua carreira em um Grand Slam.

O desempenho de Fonseca tem sido notável nos últimos meses, acumulando uma sequência impressionante de 13 vitórias seguidas e conquistando dois títulos consecutivos: o Next Gen ATP Finals e o Challenger de Camberra. Essas conquistas o aproximaram do top 100 do ranking mundial, indicando uma ascensão significativa em sua trajetória profissional.

Em sua estreia no Australian Open, Fonseca enfrentará um adversário do top 10, conforme sorteio realizado. Ele expressou confiança ao afirmar que pretende levar a experiência adquirida nas competições recentes para Melbourne.

Além de João Fonseca, outro brasileiro também garantiu seu lugar no Australian Open: Thiago Monteiro. O tenista venceu o belga Kimmer Coppejans por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Com isso, o Brasil terá quatro representantes na competição, incluindo Thiago Wild e Bia Haddad Maia, que já estavam classificados diretamente para as chaves principais.

O Australian Open é um dos torneios mais tradicionais do circuito, tendo sido disputado pela primeira vez em 1905. Tradicionalmente realizado em Melbourne, este Grand Slam abre a temporada de tênis anualmente. A maior campeã da história do torneio é a australiana Margaret Court, que conquistou 11 títulos. Entre os homens, Novak Djokovic detém o recorde com 10 troféus.

No ano passado, Aryna Sabalenka e Jannik Sinner foram os campeões das chaves feminina e masculina respectivamente. Sabalenka superou a chinesa Qinwen Zheng na final, enquanto Sinner realizou uma virada épica contra Daniil Medvedev em cinco sets.

Além das competições individuais, o Australian Open também conta com disputas nas categorias de duplas masculinas, femininas e mistas, além do tênis em cadeira de rodas.

João Fonseca comentou sobre sua expectativa para o Australian Open após sua vitória recente no Challenger de Camberra, mostrando-se animado com a oportunidade de competir entre os melhores do mundo.