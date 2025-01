Bia Haddad enfrenta início de temporada desafiador com três derrotas consecutivas

O início de temporada de Beatriz Haddad Maia não poderia ser mais desafiador. Desde que retornou ao top 100 no final de 2021, a atleta paulista não havia enfrentado um começo de ano tão complicado. Em sua estreia no WTA 500 de Adelaide, realizada nesta terça-feira (7), ela foi derrotada pela americana Madison Keys, atual número 20 do mundo, em uma partida que terminou em 6/2 e 6/1, marcando o terceiro revés consecutivo da jogadora brasileira.

O desempenho de Haddad Maia nas temporadas anteriores revela um contraste notável. Em 2022, a tenista começou sua trajetória nos torneios preparatórios para o Australian Open com um saldo equilibrado de duas vitórias e duas derrotas, posicionando-se para um desempenho sólido em Melbourne. Já em 2023, como a número 15 do ranking mundial, ela alcançou quatro vitórias e apenas uma derrota antes de sua participação no primeiro Grand Slam do ano. No entanto, em 2023, quando ocupava a 11ª posição no ranking, a atleta conseguiu avançar na United Cup antes de sofrer derrotas consecutivas antes do Australian Open.

Neste ano, antes da derrota para Keys, Haddad Maia já havia sido superada em suas duas partidas na United Cup. O primeiro jogo foi marcado por cãibras que resultaram em uma virada inesperada contra a chinesa Xinyu Gao (número 175), com parciais de 5/7, 6/4 e 7/5. Em seguida, sua performance continuou aquém do esperado ao perder para a alemã Laura Siegemund em um embate disputado que terminou com os placares de 6/3, 1/6 e 6/4.