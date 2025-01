Djokovic alcança recorde histórico no Australian Open e supera Federer

No Australian Open de 2025, Novak Djokovic alcançou uma marca histórica ao se tornar o tenista com o maior número de partidas jogadas em torneios de Grand Slam, totalizando 430 jogos. O feito foi concretizado durante a segunda rodada da competição, onde o sérvio enfrentou o português Jaime Faria, resultando em uma vitória por 3 sets a 1.

Superação de Federer e estatísticas impressionantes

Com esta vitória, Djokovic superou o recorde anteriormente estabelecido pelo suíço Roger Federer, que acumulou 429 partidas em sua carreira antes de se aposentar. Ao longo de sua trajetória em Grand Slams, Djokovic acumula impressionantes 379 vitórias e 51 derrotas, o que representa um aproveitamento de 88,1%. Em comparação, Federer teve 369 triunfos e 60 revezes, alcançando um aproveitamento de 86%.

“Os Grand Slams são os pilares do nosso esporte e significam tudo para a história do tênis. Estou imensamente grato por estabelecer mais este recorde”, declarou Djokovic após a partida.

A conquista de Djokovic é mais um destaque em uma carreira repleta de recordes. Atualmente, ele detém o maior número de títulos de Grand Slam, com 24 conquistas, superando Rafael Nadal (22) e Federer (20). Além disso, Djokovic também possui o maior tempo na liderança do ranking mundial (428 semanas) e é o detentor do recorde de finais disputadas em Majors (37).

Desafios na partida e próximos confrontos

O triunfo contra Jaime Faria não foi sem desafios; a partida foi marcada por uma breve interrupção devido à chuva, exigindo que o teto retrátil da quadra central fosse fechado. O sérvio começou forte, vencendo o primeiro set com facilidade, mas teve dificuldades na segunda parcial. No entanto, recuperou seu desempenho nos sets subsequentes. Apesar de ter finalizado a partida com menos bolas vencedoras (33 contra 38), Djokovic cometeu significativamente menos erros não forçados (33 a 52), totalizando uma duração de jogo de três horas.

Na próxima fase do torneio, Djokovic enfrentará o checo Tomas Machac, que atualmente ocupa a 25ª posição no ranking mundial. Este será o terceiro encontro entre os dois atletas; Machac já venceu Djokovic no ano anterior em Genebra, enquanto Djokovic se impôs sobre o checo durante o torneio em Dubai em 2023.

Enquanto isso, Carlos Alcaraz também avançou para a terceira rodada após uma vitória convincente sobre o japonês Yoshihito Nishioka por 6/0, 6/1 e 6/4. O jovem espanhol precisou apenas de 1h21min para garantir sua vaga na próxima fase e disparou impressionantes 14 aces durante a partida. Alcaraz agora se prepara para enfrentar o português Nuno Borges na próxima etapa.

Outros cabeças de chave como Arthur Fils e Jiri Lehecka também confirmaram seu favoritismo nesta quarta-feira. Fils venceu Quentin Halys em um jogo equilibrado, enquanto Lehecka avançou após o abandono do francês Hugo Gaston devido a uma lesão.

A programação do Australian Open foi novamente afetada pelo mau tempo nesta quarta-feira, com várias partidas interrompidas pela chuva. O evento continua sendo um dos mais prestigiados do calendário esportivo mundial, atraindo atenção global tanto pelas atuações dos atletas quanto pelas condições desafiadoras que frequentemente caracterizam a competição.