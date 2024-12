Rio Open entra oficialmente para o Calendário do Rio de Janeiro

Agora é lei! Rio Open faz parte do Calendário Oficial do Rio de Janeiro

Enquanto se prepara para a sua 11ª edição, o Rio Open recebeu um merecido reconhecimento. A partir de agora, o principal torneio de tênis da América do Sul faz parte do Calendário Oficial da Cidade do Rio de Janeiro.

A lei número 8.715, de autoria do vereador Rafael Aloisio Freitas, foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes e entrou em vigor em dezembro.

Desde 2014, o Rio Open trouxe para a Cidade Maravilhosa alguns dos principais tenistas do mundo, como Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, David Ferrer, Dominic Thiem, Jo-Wildried Tsonga, entre outros, e contribuiu significativamente para a economia local. Só na última edição, este ano, bateu o recorde de público, com 65 mil pessoas ao longo da semana do evento, e movimentou mais de R$ 160 milhões, com mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.

O Rio Open é uma promoção da IMM com realização do ICT.