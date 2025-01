João Fonseca é eliminado no Australian Open

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, teve uma atuação memorável, mas não conseguiu avançar no Australian Open, encerrando sua participação na segunda rodada. Em uma partida eletrizante que durou quase quatro horas, Fonseca enfrentou o italiano Lorenzo Sonego, atual 55º do ranking mundial, e acabou derrotado por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (6), 6/3, 6/1, 3/6 e 6/3.

A competição em Melbourne foi marcada por um confronto intenso e cheio de reviravoltas. Fonseca iniciou bem, levando o primeiro set em um tiebreak após mostrar grande firmeza em momentos decisivos. No entanto, Sonego se recuperou nos sets seguintes, mostrando consistência e aproveitando os erros do brasileiro para virar o jogo.

Após a vitória sobre o cabeça de chave Andrey Rublev na estreia, a eliminação de Fonseca na segunda rodada representa o fim de uma impressionante sequência de 14 vitórias consecutivas em torneios anteriores, incluindo títulos no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Camberra. Com essa campanha, o brasileiro subiu temporariamente para a 98ª posição no ranking da ATP, entrando no seleto grupo dos cem melhores tenistas do mundo.

No que diz respeito a prêmios financeiros, Fonseca teve motivos para celebrar. Ele arrecadou aproximadamente US$ 125,6 mil (cerca de R$ 767 mil) durante sua participação no torneio australiano. Com isso, seu total em prêmios ultrapassa a marca de R$ 4 milhões ao longo da carreira.

Sonego já sabe quem será seu próximo adversário: o húngaro Fabian Maroszan, que surpreendeu ao vencer Francis Tiafoe também por 3 sets a 2.

Detalhes da Partida

No primeiro set, Fonseca demonstrou uma notável capacidade de concentração ao evitar a pressão inicial do rival. Apesar de algumas dificuldades com o serviço, ele conseguiu se manter firme e fechar a parcial em tiebreak. O segundo set viu Sonego se impor mais rapidamente e igualar o placar após uma quebra importante.

No terceiro set, Sonego dominou completamente a disputa, abrindo uma vantagem significativa e fechando a parcial sem dar muitas chances ao brasileiro. Contudo, Fonseca mostrou garra ao retomar a confiança no quarto set. Com uma postura mais agressiva e contando com o apoio da torcida brasileira nas arquibancadas, ele forçou um quinto set ao vencer por 6/3.

O último set foi marcado pela tensão palpável entre os dois jogadores. Ambos confirmaram seus saques inicialmente até que Sonego conseguiu uma quebra crucial que lhe garantiu a vantagem decisiva na partida. Mesmo tentando reagir até o fim, Fonseca não conseguiu evitar a derrota.

Com esta eliminação, embora triste para os fãs e para o próprio jogador, João Fonseca deixa Melbourne com uma valiosa experiência e expectativas elevadas para seu futuro no circuito profissional.