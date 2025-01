João Fonseca celebra Top 100 e aprendizado em derrota no Aberto da Austrália

O tenista brasileiro João Fonseca foi eliminado na segunda rodada do Aberto da Austrália. Apesar da derrota, o atleta demonstrou otimismo e determinação ao relembrar sua impressionante sequência de 14 vitórias consecutivas.

Fonseca destacou a importância do teste físico enfrentado durante a partida contra o italiano Lorenzo Sonego, que durou 3 horas e 37 minutos. “Contando com o jogo de hoje, minha gira foi excepcional. Consegui entrar no Top 100, realizando 15 jogos consecutivos, dos quais 14 foram vitórias e apenas uma derrota. A perda de hoje é difícil, mas encaro como um aprendizado. Foi meu primeiro jogo real de cinco sets, e estou satisfeito por ter aguentado fisicamente”, afirmou.

Adaptação ao formato de Grand Slam

Antes do confronto com Sonego, o tenista estava habituado a competições em melhor de três sets, formato comum nas competições profissionais. As partidas em melhor de cinco sets são exclusivas dos torneios Grand Slam, como é o caso do Aberto da Austrália.

Em dezembro passado, Fonseca ganhou notoriedade ao conquistar o Torneio Next Gen Finals na Arábia Saudita, onde se destacou entre os melhores jovens tenistas do mundo. Embora tenha disputado uma partida de cinco sets na competição, o formato diferia, consistindo em sets menores com até quatro games.

No Aberto da Austrália, Fonseca teve um desempenho notável nas fases preliminares (qualifying), vencendo seus três jogos sem perder nenhum set e garantindo triunfos por 2 a 0. Na chave principal, ele surpreendeu ao derrotar o favorito Andrey Rublev, número nove do ranking mundial, em sua estreia.

Desafios contra Lorenzo Sonego

Na partida contra Sonego, atual 55º do mundo e ex-número 21, Fonseca enfrentou dificuldades. “Mentalmente, foi um jogo complicado. Após ter jogado contra um Top 10, encarar um Top 50 que já havia vencido antes numa superfície diferente era desafiador. O primeiro set foi bom para mim, mas nos outros não consegui me soltar como gostaria”, comentou.

Conhecido por seu potente saque, Fonseca registrou 11 aces na partida, mas também cometeu seis duplas faltas, enquanto Sonego teve três erros desse tipo. Apesar das flutuações em seu desempenho habitual, o jovem atleta deixou a quadra satisfeito com seu empenho até o último ponto.

“É gratificante enfrentar um jogador do Top 50 mesmo sem estar no meu melhor dia. Estou feliz com minha luta em quadra e agradeço à torcida brasileira pelo apoio incondicional”, declarou.

A sequência positiva no Aberto da Austrália permitirá que Fonseca avance consideravelmente no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP). Atualmente classificado como o 112º tenista do mundo, ele deve alcançar entre a 90ª e a 98ª posição na próxima atualização prevista para o dia 27 de janeiro, consolidando uma das principais metas para tenistas de sua idade.