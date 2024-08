Jantar de Aniversário de São Bernardo arrecada R$ 1,2 milhão à causa social

O tradicional Jantar de Aniversário de São Bernardo reuniu, neste sábado (24/8), cerca de 1.000 pessoas comprometidas com a causa social. Promovido pelo Fundo Social de Solidariedade, o evento, que integra os festejos pelos 471 anos da cidade, arrecadou quase R$ 1,2 milhão, verba que será integralmente revertida ao trabalho desenvolvido pelas entidades do terceiro setor do município. A festa da solidariedade foi realizada nos Estúdios e Pavilhões de São Bernardo do Campo, sem qualquer recurso público, e contou com show da banda Roupa Nova, que embalou os presentes ao som de seus sucessos musicais.

Criado em 2017 com o objetivo de angariar fundos para a realização do trabalho social junto ao público em situação de vulnerabilidade, o Jantar de Aniversário chegou à sua quinta edição – precisou ser interrompido em 2020, 2021 e 2022 devido à pandemia causada pela Covid-19. Além da venda de convites antecipados, a arrecadação é complementada com a realização de leilões beneficentes durante o evento.

O leilão beneficente deste ano arrecadou R$ 196 mil. Foram arrematados um cavaquinho autografado pelo grupo de samba Só Pra Contrariar; um chapéu autografado pela dupla sertaneja Maiara e Maraisa; uma camisa do São Paulo assinada pelo elenco e uma chuteira doada pelo jogador Lucas Moura; uma camisa do Corinthians com assinatura dos jogadores do clube; e uma camisa do Palmeiras autografada pelo goleiro Veloso.

“Uma festa que celebra os 471 de história e crescimento de São Bernardo e que foi idealizada pela minha esposa, a deputada estadual Carla Morando, na época em que ela presidia o Fundo Social. Obrigado a todos que colaboraram com essa nobre causa. Da nossa parte, ficamos muito felizes em saber que essa união entre poder público, sociedade civil e terceiro setor vem fazendo a diferença na vida daqueles que mais precisam na nossa cidade”, destacou o prefeito Orlando Morando, que estava acompanhado pela família no evento.

Presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo e secretária de Cultura e Juventude, Greici Picolo Morselli observou que o jantar de aniversário vem possibilitando a ampliação do trabalho social no município. “Com os recursos arrecadados nas edições anteriores, já foi possível renovar a frota das entidades sociais cadastradas, viabilizar o custeio de oficinas de música, efetuar repasses financeiros às instituições, além da doação de kits de inclusão digital”.

FESTA SOCIAL

Sem uso de verba pública para sua promoção, o Jantar de Aniversário pelos 471 anos de São Bernardo foi realizado graças ao patrocínio das seguintes empresas: Estância Alto da Serra, Transauto, BR7 Mobilidade, Tegma Gestão Logística, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), Construtora Patriani, Colégio Ábaco, Grupo Sada, Consladel, L7 Life Club, Comgás e Wheaton do Brasil.