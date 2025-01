Ipem-SP verifica balança de pesagem de ouro na Caixa Econômica, em São Bernardo

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, que tem como objetivo promover a confiança nas relações de consumo, realizou na quarta-feira, 15 de janeiro, verificação de balança de pesagem de ouro, na Caixa Econômica Federal, localizada à avenida Marechal Deodoro, nº 1.605, em São Bernardo do Campo, cidade localizada a 22 km da capital. O instrumento foi aprovado.

No local, a equipe do Ipem-SP realiza o Exame de Conformidade de Modelo Aprovado. Na ocasião, é feita a verificação da conformidade do instrumento às características de construção descritas na portaria de aprovação de modelo baixada pelo Inmetro, e específica para o modelo inspecionado.

Na sequência são realizados os Ensaios de Medição. A balança é submetida aos ensaios de determinação de erros de medição, utilizando-se para isso padrões rastreados ao Inmetro.

Sempre que um instrumento de medição é verificado e aprovado, recebe uma marca de verificação inicial. Recebe também uma marca de selagem, (selo de material plástico contendo o símbolo do Inmetro) objetivando garantir a inviolabilidade do instrumento.

Em 2024, as equipes do Ipem-SP verificaram cerca de 256 mil balanças em todo o Estado de São Paulo.

A ação foi realizada pela equipe de fiscalização da regional do instituto em Santo André.