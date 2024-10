InvestSP debate estratégias de transição para uma economia de baixo carbono

No dia 23 de outubro, a InvestSP – agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) – participa do “5° Congresso FEI de Inovação e Megatendências 2050 – Energia e Sustentabilidade para a Vida”, promovido pelo Centro Universitário FEI, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

A agência, representada pelo especialista em transição energética, Davi Lopes, será destaque no debate sobre estratégias e soluções para a transição para uma economia de baixo carbono, que reunirá representantes do poder público, da iniciativa privada e do terceiro setor.

Alinhada às trilhas de desenvolvimento do Governo de São Paulo, que incluem frentes como descarbonização, transição energética e economia circular, a InvestSP tem atuado em projetos e ações para apoiar o poder público na definição de políticas para neutralizar as emissões de carbono até 2050, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado (Semil).

Ela também oferece suporte ao setor privado na elaboração de projetos de transição energética em unidades e processos. A InvestSP aposta, por exemplo, no incentivo ao uso de fontes como o hidrogênio e o biometano, que podem ser obtidos por meio da cana de açúcar.

“Maior produtor de cana de açúcar do planeta, São Paulo tem tudo para liderar a transição energética, não apenas no Brasil, mas no mundo. Queremos incentivar o debate e propor ações práticas para que o setor privado e o poder público trabalhem juntos, de maneira estratégica”, diz Davi Lopes.

Conecta Biometano SP

Em setembro, a InvestSP lançou, em parceria com a Semil, a plataforma digital Conecta Biometano SP, para unir representantes da cadeia de suprimentos do biometano e interessados em desenvolver projetos de descarbonização.

A iniciativa ainda conta com apoio de SDE, Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA), Associação Brasileira de Biogás (Abiogás), Arranjo Produtivo Local do Álcool (Apla), Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica).

Produtores, comercializadores, prestadores de serviços, fornecedores de equipamentos, entidades de pesquisa e até bancos que financiam esses projetos, por exemplo, podem se cadastrar na plataforma, que ajudará empresas e gestores públicos a encontrar possíveis fornecedores e parceiros para projetos de transição energética com uso do biometano.