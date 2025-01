Inscrições para escolinhas gratuitas de futebol em Diadema começam dia 14/1

As inscrições para as escolas gratuitas de futebol da Prefeitura de Diadema podem ser feitas de 14 a 30 de janeiro. Os interessados em uma das vagas devem ir até um dos 12 campos onde são realizadas as aulas, espalhados pela cidade toda, para fazer sua matrícula. O horário de atendimento é de terça a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h. As aulas têm início dia 31 de janeiro e serão disponibilizadas 4 mil vagas.

Campos Disponíveis e Documentos Necessários

Os campos onde as aulas acontecem são Eldorado, Serraria, Ruyce, Casa Grande, Piraporinha, Taperinha, Vila Alice, Jardim ABC, SESI, Paineiras, Albatroz e da Associação dos Funcionários Públicos de Diadema. Os endereços dos campos estão disponíveis abaixo.

Igor Andrade Cotrim/PMD

Podem se matricular meninos e meninas de 6 a 16 anos acompanhados pelos pais ou responsável. Os documentos necessários são: declaração escolar de 2025, carteirinha de vacinação, comprovante de residência e RG e CPF dos pais ou responsável e do aluno.

Valorização das Atletas

Há duas turmas destinadas às meninas. No campo do Taperinha, as aulas para as pequenas atletas acontecem aos sábados, das 8h às 12h. E uma nova turma foi aberta neste ano no campo Casa Grande, com as aulas acontecendo à tarde, as segundas-feiras.

Igor Andrade Cotrim/PMD

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Jefferson Nogoseki de Oliveira, a ideia é valorizar continuamente a participação das meninas nas atividades esportivas. “A abertura dessa turma voltada às pequenas atletas faz parte dessa diretriz de facilitar que também o público feminino seja contemplado com programas e ações de incentivo à prática esportiva”, explica.

Confira o endereço dos campos onde vão acontecer as aulas:

Associação dos Funcionários Públicos AFP

Rua São Marcos, 183

Rua São Marcos, 183 Serraria

Travessa Monteiro da Cruz s/n

Travessa Monteiro da Cruz s/n Eldorado

Av. Nossa Senhora dos Navegantes s/n

Av. Nossa Senhora dos Navegantes s/n Piraporinha

Av. Dona Ida Cerati Magrini, 721

Av. Dona Ida Cerati Magrini, 721 Jardim ABC

Rua Cerejeiras, 240

Rua Cerejeiras, 240 SESI

Av. Paranapanema, 1.500

Av. Paranapanema, 1.500 Casa Grande

Rua Jadeildo P. Silva, 146

Rua Jadeildo P. Silva, 146 Ruyce

Rua Barão de Uruguaiana s/n

Rua Barão de Uruguaiana s/n Taperinha

Av. Dona Ruyce Ferraz Alvim s/n

Av. Dona Ruyce Ferraz Alvim s/n Campanário (Albatroz)

Rua Albatroz, 100 – Campanário

Rua Albatroz, 100 – Campanário Paineiras

Rua Purus, 532

Rua Purus, 532 Vila Alice

Rua Guiará, 345