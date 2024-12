Sob gestão de Filippi, Diadema vira Cidade Sul-Americana do Esporte

Diadema não foi eleita a Cidade Sul-Americana do Esporte à toa. O título, concedido para o ano de 2024 pela Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte (ACES), e que tem a chancela do Parlamento Europeu e apoio da Unesco, é atribuído aos municípios que promovem, por meio da democratização do acesso ao esporte, a inclusão social, a cultura e a educação. E foi exatamente isso que Diadema fez nos últimos quatro anos, sob o comando do prefeito José de Filippi Júnior.



O programa de iniciação esportiva Escola de Esportes é um exemplo desse empenho na democratização de práticas esportivas. Nos últimos quatro anos a iniciativa vem experimentando um verdadeiro boom: de quase 500 alunos, passou a atender cerca de 1,2 mil, que têm aulas, em núcleos espalhados por toda a cidade, de futsal, vôlei, basquete e ginástica artística.



A quantidade de pessoas que têm acesso gratuito a aulas de esporte no município cresce ainda mais quando se considera outras ações sob o guarda-chuva da Escola de Esportes, como as escolinhas de futebol. As aulas, ministradas em 12 campos espalhados por Diadema, beneficiam, hoje, mais de 5 mil crianças e jovens de 7 a 17 anos.



Já o projeto Água Viva, também vinculado à Escola de Esportes, oferta a mais de 2 mil crianças, jovens, adultos e idosos aulas de natação e de hidroginástica no Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, nos períodos manhã, tarde e noite.



Competição e resultados



Também as equipes de rendimento, que representam a cidade em competições oficiais, foram expandidas como nunca nos últimos quatro anos, passando de três para 34 no período. No início de 2021, cerca de 40 atletas compunham as três equipes. Agora, mais de 300 representam o município em uma grande variedade de modalidades, o que trouxe junto vitórias e Diadema cada vez melhor representado no esporte.



Entre muitos outros resultados, o município ficou em quinto em 2024 nos Jogos Regionais, na frente de São Bernardo e há apenas seis pontos de Santo André, dois gigantes do esporte.



Outras conquistas recentes do esporte da cidade, que atestam essa mudança estrutural do setor, são o terceiro lugar no Campeonato Paulista de Basquetebol Adulto, primeira divisão; o handebol feminino adulto, que foi campeão da Liga Paulistana de Handebol (LPHB); terceiro lugar do voleibol masculino sub17 na série bronze da Federação Paulista de Volleyball (FPV); futsal representando a cidade na divisão A1 do campeonato estadual promovido pela Federação Paulista de Futsal (FPFS) e chegando até a fase de oitavas de final; entre muitas outras provas da evolução do esporte do município.



Além do aumento no orçamento da pasta, revitalização de espaços voltados para a prática esportiva e contratação de professores e técnicos, outro fator que contribuiu para esse ótimo desempenho foi o programa de bolsa atleta, criado na atual gestão. Hoje, 200 atletas recebem a bolsa pela Prefeitura, que é concedida segundo critérios técnicos e apenas aos atletas que representam o município em competições oficiais.



Lazer e qualidade de vida



O lazer da mesma maneira foi reforçado nos últimos quatro anos graças ao programa Caminhando Bem. A ideia é incentivar a população a ocupar os espaços públicos para realizar, com o apoio de professores da Secretaria de Esporte e Lazer, atividades esportivas e lúdicas, além de encontros e eventos com dicas para uma vida e alimentação mais saudáveis.



O número de pessoas beneficiadas pela ação passou de 300, em 2021, para mais de 500, agora. Também aumentou o número de locais em que ocorrem as aulas. De 14, em 2021, para os atuais 20: sete praças, sete parques, três campos de futebol, uma quadra coberta, um espaço aberto próximo à UBS Parque Reid e no estádio do time do Água Santa, embaixo da arquibancada.



Algumas das atividades que os núcleos realizam nesses locais são caminhadas, exercícios para fortalecimento, equilíbrio, agilidade, coordenação, ritmo, resistência cardiovascular e para incrementar o domínio cognitivo. Além de atividades recreativas, de relaxamento e respiratórias.



Para reforçar ainda mais essa apropriação dos espaços públicos pela comunidade, a Prefeitura instalou, desde 2021, 24 academias ao ar livre em praças, parques e outras localidades. Nesses locais, os alunos do Caminhando Bem e toda a população podem realizar diversas modalidades de exercícios.



Para o secretário de Esporte e Lazer, Adilson Souza, tudo isso foi possível graças à prioridade que o prefeito José de Filippi Júnior sempre conferiu ao setor. “Além de ser um prefeito amigo da criança, ele também é amigo do esporte. Ele entende que o esporte é um ótimo caminho para promover saúde e bem estar à população, além de ser uma ótima opção para a juventude. Conquistamos esse título de Cidade Sul-Americana do Esporte em função desse esforço para concretizar esses projetos e muitas outras ações, sempre com o objetivo de elevar o esporte”, afirma.



Para coroar esse trabalho, a Prefeitura está enviando para os Jogos Abertos do Interior deste ano, que acontecem em São José do Rio Preto até 21 de dezembro, a maior delegação de sua história. Serão 116 pessoas: 88 atletas, 16 técnicos e 12 componentes de apoio. Ano passado, foram 23 atletas, oito técnicos e quatro da equipe de apoio.





Crédito:Thiago Benedetti, Mauro Pedroso, Dino Santos e Igor Andrade Cotrim

Crédito:Thiago Benedetti, Mauro Pedroso, Dino Santos e Igor Andrade Cotrim

Crédito:Thiago Benedetti, Mauro Pedroso, Dino Santos e Igor Andrade Cotrim

Crédito:Thiago Benedetti, Mauro Pedroso, Dino Santos e Igor Andrade Cotrim