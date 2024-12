INOVAFEI Destaca Projetos Inovadores de Robôs e de impacto social

No dia 12 de dezembro, a FEI (Fundação Educacional Inaciana) realizará mais uma edição do INOVAFEI, evento que premia os melhores Trabalhos de Conclusão de Curso desenvolvidos pelos alunos da instituição. O encontro acontecerá no Ginásio de Esportes do Campus São Bernardo do Campo, das 18h às 22h, reunindo professores, estudantes e convidados em uma noite dedicada à inovação. Diferentemente das edições anteriores, neste semestre, as exposições e a cerimônia de premiação ocorrerão no mesmo dia. Dos 95 projetos, 59 foram selecionados pelos coordenadores dos cursos para serem expostos no ginásio. Esses trabalhos foram escolhidos com base no potencial de inovação e relevância acadêmica, sendo também fortes candidatos às premiações da noite.

Entre os destaques selecionados para o evento estão projetos que exploram soluções inovadoras em diferentes áreas, como é o caso do “Robô de Serviço para Restaurantes”, um trabalho considerado de grande relevância acadêmica que estará em exibição neste INOVAFEI.

O Robô foi desenvolvido pelos alunos de Engenharia de Robôs, sob a orientação do professor de Ciência da Computação da FEI, Plínio Thomaz Aquino Junior, que propõe uma automação eficiente para o setor alimentício. “Um dos grandes diferenciais dessa solução é o dimensionamento exato do robô para a tarefa de entrega de alimentos, considerando aspectos como precisão e custo-benefício. Durante o desenvolvimento, os alunos priorizaram o uso de um número reduzido de sensores e equipamentos, sem comprometer a funcionalidade básica da plataforma, resultando em um robô economicamente viável e eficiente “, conta o professor Plínio.

Outro projeto de destaque é o “Reconstruindo Robô de Assistência Doméstica”, de Engenharia Mecânica, que foi orientado pelo professor Sandro Vatanabe e também pelo professor Plínio Thomaz Aquino Junior, abordando o uso de robótica para melhorar a qualidade de vida nas tarefas domésticas “O principal desafio tecnológico é realizar a navegação de forma social, inteligente e segura, permitindo auxiliar nas compras e outras atividades relacionadas, além de concluir a operação após interação humana de forma autônoma” explica o professor.

O evento é uma oportunidade para que os alunos da FEI coloquem em prática tudo o que aprenderam durante a graduação pensando nas necessidades das indústrias, do mercado de atuação de cada um deles e também de toda a sociedade. O INOVAFEI também reflete o histórico e valores da instituição, que acredita no desenvolvimento humano através da inovação e pesquisa. Informações adicionais sobre o evento podem ser encontradas no site: Link

SERVIÇO

INOVAFEI 2º SEMESTRE 2024

Data: 12 de dezembro – exposição dos TCCs e Cerimônia de Premiação

Horário: 18h às 22h

Local: Ginásio de Esportes da FEI, Campus São Bernardo do Campo – Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972-B – Assunção, São Bernardo do Campo – SP – Entrada e estacionamento gratuitos.