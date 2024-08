IMT promove curso de finanças domésticas em parceria com a Prefeitura de São Bernardo

O Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), em parceria com a Prefeitura de São Bernardo do Campo, passa a oferecer um curso especial de finanças domésticas e almeja atingir cerca de 160 famílias, na Comunidade DER. Com o objetivo de auxiliar as pessoas, principalmente as donas de casa a se organizarem financeiramente, a ação acontece na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em SBC.

Cada participante terá todo o treinamento em um dia e a iniciativa ocorre de agosto a novembro. Serão duas turmas por mês, com cerca de 20 participantes cada. Para o curso, o IMT e os alunos contarão com o apoio do FabLab Móvel da Instituição, um veículo tecnológico e equipado como um espaço multipropósito de inovação e compartilhamento de ideias, socialização e inclusão.

“Nossa ideia é ajudar as famílias a se organizarem melhor no dia a dia, para que possam evitar dívidas e problemas financeiros. Entendemos que nosso País precisa cada vez mais da disseminação desse tipo de conhecimento em todos os âmbitos”, comenta Carlos Augusto Nakano, Professor de Empreendedorismo e Gestão do IMT e responsável pelo treinamento que será aplicado.

Para anunciar a novidade, em 28 de junho, o Instituto Mauá de Tecnologia e a Prefeitura realizaram um evento na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em SBC. Entre os convidados, estavam presentes professores do IMT, o Secretário da Habitação de São Bernardo do Campo, João Abukater, e o Reitor do Centro Universitário do IMT, José Carlos de Souza Jr. “Estamos muito felizes com essa parceria. A educação é uma das coisas mais importantes, e unir a comunidade e a academia com esse foco é fundamental”, ressaltou o Secretário no lançamento do projeto.

“Nós buscamos sempre apoiar a nossa comunidade com iniciativas sociais, mostrando também para os alunos a importância de distribuir o conhecimento. Esse projeto é voltado para as famílias, para que a gente possa colaborar com a educação e para que todos tenham mais qualidade de vida”, explica o Reitor do IMT.

Os interessados podem fazer as inscrições para o curso diretamente na Paróquia, localizada na rua Maria Adelaide Lima Quelhas, número 100, Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo do Campo.