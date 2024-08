Impacto Agasias Grupo de Teatro apresenta espetáculo em São Bernardo

Tendo como ponto de partida as memórias de várias avós, Fubá – uma receita para o tempo, propõe uma imersão nas histórias muitas vezes esquecidas e as vezes guardadas por essas mulheres. Sucesso de público em São Paulo, o espetáculo do Impacto Agasias Grupo de Teatro faz uma circulação por sete cidades do Estado de São Paulo, além da reestreia na capital paulista. São Bernardo do Campo recebe a montagem com apresentação gratuita no dia 11 de agosto, domingo, às 16h, no Parque da Juventude. Antes da sessão, às 12h, acontece a oficina Quem borda um ponto, narra um conto.

Com sede na comunidade de Heliópolis, em São Paulo, desde 2011, o Impacto Agasias Grupo de Teatro também apresentará Fubá – uma receita para o tempo em Campinas, Santos, Itanhaém, Santa Bárbara d’Oeste, Mairiporã e Taubaté. A temporada itinerante acontece com apoio do Edital Lei Paulo Gustavo SP – Difusão Cultural.

Em Fubá – uma receita para o tempo, uma avó prepara seus netos para um café da tarde ou para sua partida. Os netos, por sua vez, transitam entre as lembranças de sua infância, as lembranças da avó e o lembrete constante de que a cada minuto que passa, é preciso ter coragem para crescer. Enquanto isso, um bolo de fubá está sendo preparado, mas parece faltar algo na receita. O café da tarde se anuncia e sem o bolo, não há café. As pistas para aquilo que falta podem estar nas histórias, que devem ser saboreadas antes do pôr-do-sol.

Para o diretor Wallace Borges, o espetáculo é uma homenagem aos afetos e à memória de todas as avós e mergulha na ancestralidade. “Foram dezesseis meses de partilha com os nossos, ouvindo cada história, se reconhecendo nelas, chorando, rindo e descobrindo o quão somos parecidos com elas, nossas avós. Falar de vó é falar de um imaginário criado quando criança de uma anciã sem erros, mágica, amorosa e risonha, mas que ao crescer percebemos que elas são tão humanas quanto nós, com suas qualidades, mas também com seus defeitos, medos e desafios”, explica ele.

Fubá – uma receita para o tempo é um espetáculo que trouxe à tona em seu processo, questões que muitos dos componentes do grupo não queriam trabalhar. “No final, o tema nos aproximou de quem somos, nos aproximou da nossa história e porque não dizer das nossas avós? O espetáculo é também uma homenagem a elas, não só as minhas, mas todas elas, todas elas que passam, passaram ou passarão por este mundo. Que a saudade não doa mais como uma ferida aberta, mas sim como uma cicatriz que fez parte de quem somos hoje”, afirma o diretor.

Ação formativa

Além da apresentação de Fubá – uma receita para o tempo, o Impacto Agasias Grupo de Teatro também ministra a oficina Quem borda um ponto, narra um conto, que tem como metodologia parte do processo de pesquisa do espetáculo.

Pensando estrategicamente numa dinâmica de teatro para o ensino do bordado, a oficina – ministrada pelo diretor Wallace Borges e pelo ator Henrique Sanchez, que também é artesão com conhecimentos em bordado de mão livre e customização de figurinos – parte de três pontos que nortearam a pesquisa do grupo para a montagem: história oral, bordado e teatro.

O bordado acontece em roda, como uma ciranda, embalados pelas histórias e memórias dos componentes do Impacto Agasias Grupo de Teatro que constroem uma narrativa em cada ponto bordado. O processo colaborativo se faz no trabalho de escutar, alinhavar e coser sentidos.

Serviço:

Apresentação

FUBÁ – UMA RECEITA PARA O TEMPO

Dia 11 de agosto, domingo, às 16h (sessão acessível em libras).

Parque da Juventude – Av. Armando Ítalo Setti, 65 – Baeta Neves, São Bernardo do Campo.

75 minutos | Livre | Gratuito.

Oficina

QUEM BORDA UM PONTO, NARRA UM CONTO

Dia 11 de agosto, domingo, às 12h.

Parque da Juventude – Av. Armando Ítalo Setti, 65 – Baeta Neves, São Bernardo do Campo.

240 minutos | 14 anos | Gratuito (não é necessário inscrição prévia).