Iguatemi Alphaville tem programação exclusiva durante as férias escolares

As férias escolares continuam e o Iguatemi Alphaville segue com uma programação especial que promete divertir toda a família e com atrações imperdíveis para a criançada. O shopping e as lojas têm uma série de atividades para os pequenos, com uma super agenda nos finais de semana.

Para as crianças que curtem atividades manuais no estilo faça você mesmo, a PUKET promove as Oficinas Iguatemi com personalização de meias e produção de slimes. Os momentos de diversão, aprendizado e criatividade são aos sábados e domingos (dias 18 e 19 e 25 e 26 de janeiro), das 15 às 19 horas, no Piso Lazer, próximo à GlitzMania. A participação é gratuita mediante resgate de ingresso no aplicativo Iguatemi One .

No Maremonti no Piso Xingu, aos sábados, a partir das 11h45, também são realizadas Oficinas de Pizza para a criançada.

Já os fãs de boas histórias podem curtir a Hora do Conto, realizada no espaço infantil da Livraria da Travessa no Iguatemi Alphaville. A contação de histórias acontece sempre aos domingos em duas sessões, às 14h30 e 16h30. Conduzido pela Cia. Sópapo, as apresentações são baseadas em livros infantis que estimulam a imaginação. As próximas sessões serão com as obras Submersos, de Estevão Azevedo, no dia 19/1, e Que Bicho me Mordeu?, com versos da jornalista María Leach, no dia 26. A participação é gratuita, com vagas limitadas, e ingressos disponíveis para resgate pelo aplicativo Iguatemi One.

Para quem prefere curtir a programação durante a semana, a Vila Animada preparou um calendário de oficinas com temáticas variadas ao longo de cada dia. Recreação, gastronomia e pintura facial estão entre as atividades que acontecem no espaço e são abertas para as crianças que já estão na atração, sem custo adicional.

Para quem curte brincadeiras, jogos e aventuras, o Iguatemi Alphaville também tem atrações. A Vila dos Dragões, no Piso Xingu, tem piscina de bolinhas, giro radical e um brinquedão. Os valores são de R$ 55,00 para 30 minutos e R$ 80,00 para 60 minutos, com R$ 2,00 por minuto excedente. Outra opção é o Wow Park, um parque temático inspirado no influenciador digital Enaldinho, que combina desafios emocionantes, interação e muita diversão em um espaço projetado para trazer à vida o universo criativo do YouTuber que é sucesso entre milhões de fãs.

O Cinépolis do Iguatemi Alphaville também está com uma programação repleta de lançamentos infantis. Entre as principais sessões, estão “Moana 2”, “Sonic 3”, “Mufasa: O Rei Leão” e “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”.

“Temos uma programação infantil diversificada e uma agenda pensada para oferecer boas experiências às famílias que frequentam o shopping. As oficinas e atrações se somam ao nosso mix variado de lojas e restaurantes, proporcionando bons momentos a todos os clientes”, Afirma Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.