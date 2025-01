Iguatemi Alphaville dá início às oficinas infantis de 2025

O Iguatemi Alphaville começa o ano com uma programação especial para os pequenos. Durante os finais de semana, o Shopping promove as primeiras oficinas infantis de 2025, trazendo momentos de diversão, aprendizado e muita criatividade. As atividades são gratuitas, mediante resgate de ingresso no aplicativo Iguatemi One.

Nos dias 11 e 12 de janeiro, a Healthy Kids conduz as atividades com confecção de polvinhos coloridos, estimulando a criatividade e as habilidades manuais das crianças. Já nos dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro, a PUKET fica responsável por dar o tom às tardes especiais, com a personalização de meias e a produção de slimes, garantindo entretenimento para todas as idades.

As oficinas são realizadas no Piso Lazer, em espaço exclusivamente preparado próximo à GlitzMania, sempre das 15 horas às 19 horas.

Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville, destaca que o Shopping segue com uma programação especial para toda a família. “Estamos sempre em busca de oferecer experiências que encantem e inspirem os clientes que frequentam o Iguatemi Alphaville. As oficinas são uma forma de aliar criatividade e lazer, proporcionando momentos únicos para a criançada”, afirma.

Serviço: Oficinas Infantis de Janeiro no Iguatemi Alphaville

Datas e atividades:

11 e 12 de janeiro – Confecção de Polvinhos Coloridos com a Healthy Kids

18, 19, 25 e 26 de janeiro – Personalização de Meias e Produção de Slimes com a PUKET

Local: Piso Lazer – próximo à GlitzMania.