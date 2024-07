Iguatemi Alphaville comemora a chegada de novas marcas

Pensando em proporcionar uma experiência diversificada e de alta qualidade para clientes e visitantes, o Shopping Iguatemi Alphaville ganha reforço com a chegada de novas e prestigiadas marcas ao seu mix de lojas.

Entre as novas adições, está a “Casa Reviva”, recém-inaugurada no empreendimento, que estimula o consumo de pequenos produtores nacionais e gera, com a renda, reversão em trabalhos educacionais para comunidades no Brasil e África. Quem também desembarca no shopping é a “Nof – O Estrogonofe de Montar”, uma marca gastronômica especializada em estrogonofes que já está em obra, com previsão de abertura para os próximos meses. A casa oferece a possibilidade de montar seus próprios pratos a partir das várias escolhas, com os sabores e acompanhamentos que desejar.

A Live!, referência nacional em moda fitness, com produtos hit nas academias, estúdios de ioga e dança, é outra operação que marca presença no empreendimento no segundo semestre. Além disso, a marca conta com linhas Beach, Men, Kids e LIVE+, que ampliam o universo da moda, saúde e bem-estar. Para os homens que buscam um cuidado especial, a Devoke Barbearia, que assinou contrato com o shopping, está chegando para oferecer serviços de barbearia para todos os perfis. Lá, os clientes encontram, desde o barbear clássico que os avós costumavam ter, acompanhados de toalhas quentes, massageadores e navalhas descartáveis, até um moicano ”punk invocado”.

Outra novidade no mall, é a casa de câmbio DayCâmbio, que está reestruturando sua loja em novo ponto, oferecendo aos clientes mais conforto, segurança e praticidade, na hora trocar suas moedas.

Por fim, o shopping celebra a inauguração do Outback Steakhouse, renomado restaurante internacional, prevista para o início de 2025. Com cortes de carne especiais e aperitivos únicos, a rede caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes.

Com a novas operações, o Iguatemi Alphaville reafirma o compromisso em buscar sempre os melhores parceiros, para uma experiência única e completa de compras, lazer e gastronomia, sendo um dos principais destinos de consumo e entretenimento da região. “A chegada de novas e prestigiadas marcas ao nosso empreendimento, reflete o nosso empenho em proporcionar experiências singulares e de alta qualidade. Nosso objetivo é criar um ambiente onde cada visita seja única e inesquecível. Acreditamos que, ao promover essa diversidade, além de oferecer opções de compras, lazer, gastronomia e serviços, também contribuímos para o desenvolvimento de um espaço que valoriza a cultura, a sustentabilidade e o bem-estar de todos”, finaliza Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.

Shopping Iguatemi Alphaville

Endereço: Al. Rio Negro, 111- Alphaville, Barueri – SP – 06454-000

Telefone: 4933-0000

Mais informações pelo: site.