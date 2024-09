Iguatemi Alphaville: “Hora do Conto” apresenta novas histórias ao público infantil

O livro “Gildo está fora de ritmo”, da escritora e ilustradora sorocabana Silvana Rando, é a obra escolhida para a contação de histórias deste domingo (08/09) no projeto “Hora do Conto” do Iguatemi Alphaville.

Em parceria com a Livraria da Travessa e com a Cia. Sópapo, o Shopping promove atividades interativas em duas sessões que acontecem na Área Infantil da livraria, às 14h30 e às 16h30.

Na história deste domingo, Gildo enfrenta um dia complicado: após assistir a um filme de terror até tarde, ele acorda atrasado e desajeitado, sem conseguir nem mesmo lavar a orelha direito! O nervosismo e a pressa afetam seu desempenho na banda da escola, e ele acaba tocando fora de ritmo. A história, leve e divertida, convida os pequenos leitores (ou, no caso, espectadores) e suas famílias a refletirem sobre a importância de fazer pausas, respirar fundo e se reconectar, especialmente nos momentos de maior pressão.

A contação de histórias é conduzida pelo grupo da Cia Sópapo. Durante a sessão, as crianças têm a oportunidade de participar de atividades interativas que aprofundam os temas da história.



“O projeto ‘Hora do Conto’ reafirma nosso compromisso de promover momentos de lazer para as crianças, mas também de incentivar o gosto pela leitura e pela literatura desde cedo. Ao proporcionar experiências como esta, o Iguatemi Alphaville se consolida como um espaço que vai além de um centro de compras, e que oferece cultura e entretenimento de qualidade para toda família”, afirma Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.



Vale lembrar que os ingressos para cada sessão estão disponíveis para resgate gratuito no aplicativo Iguatemi One.



A programação de setembro do Hora do Conto conta também com outras obras e sessões.

15/09 – “Elmer o elefante xadrez”

22/09 – “Você dorme como um monstro?”

29/09 – “Aconteça o que acontecer, sempre vou amar você”

Para mais informações, acesse o site do Iguatemi Alphaville ou baixe o app Iguatemi One.



Serviço:

“Hora do Conto”

Quando: aos domingos, 14h30 e 16h30

Local: Livraria da Travessa (Área Infantil) – Iguatemi Alphaville

Ingresso: resgate gratuito pelo aplicativo Iguatemi One