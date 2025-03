“Hub de serviços” do Metrô terá banda de marchinhas e distribuição de squeezes na República

O “hub de serviços” do Metrô no Carnaval ganha um novo reforço: a Autopass fará uma ativação especial na estação República na terça-feira (4), das 9 às 17h. A ação denominada “Se Beber, #BoraDeTOP” contará com promotores no “Estação Carnaval”, distribuição de squeezes e uma banda tocando marchinhas tradicionais para animar os foliões.

O objetivo é reforçar a importância do consumo responsável de álcool e incentivar o uso do transporte público como a melhor opção para se deslocar durante a folia. A iniciativa também visa incentivar os foliões a comprar antecipadamente os bilhetes de forma digital, evitando filas e garantindo mais comodidade.

Os bilhetes QRCode podem ser comprados pelo app TOP, whatsapp 11 3888-2220, pela Carteira Google, estabelecimentos credenciados e estações do Metrô e CPTM.

Operação 24 horas

O Metrô é a melhor opção de deslocamento para aproveitar esses dias com praticidade e segurança. O sistema vai operar 24h entre a noite desta sexta-feira (28) e a segunda-feira (3). As estações Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha) e Portuguesa-Tietê (Linha 1-Azul) funcionarão para embarque e desembarque devido à proximidade com o Sambódromo do Anhembi. As demais estações estarão abertas apenas para desembarque. A frota será reforçada, e trens reservas ficarão disponíveis.

“Hub de serviços” para os foliões

A programação de Carnaval do Metrô também inclui a ação Estação Carnaval, que oferecerá serviços gratuitos nas estações Vila Madalena, República, Anhangabaú, Palmeiras-Barra Funda e Sé, entre os dias 1 e 4 de março, das 10h às 17h.

Haverá distribuição de protetor solar, bebedouros da Sabesp, entrega de preservativos, informações turísticas e itinerários da SPTuris, além de maquiagem carnavalesca (exceto na estação Sé) e orientação para deslocamento ao Sambódromo na estação Portuguesa-Tietê. Também serão realizadas campanhas de conscientização no trânsito pelo Detran-SP e agora distribuição de squeezes e apresentação de banda de marchinhas na estação República na terça, dia 4.

A iniciativa é uma parceria do Metrô com Sabesp, SMTur, SPTuris, SMS, Detran, Needs/RD Saúde, Mary Kay e, agora, Autopass.

Faça sua viagem segura

O Metrô recomenda a compra antecipada de bilhetes e atenção ao uso das escadas rolantes e respeito à faixa amarela. Bebidas alcoólicas são proibidas nas estações e trens. Passageiros devem manter pertences próximos ao corpo e evitar expor objetos de valor. Situações suspeitas podem ser denunciadas diretamente aos funcionários, pelo aplicativo Metrô Conecta ou via SMS (9 7333 2252).